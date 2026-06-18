Vacaciones de invierno: Selva Viva llega a Más Parque con el “bichólogo” Alfredo UgarteVacaciones de

Las vacaciones de invierno comienzan con una aventura salvaje gracias a Más Parque. Este sábado 20 de junio, el “bichólogo” Alfredo Ugarte llegará al sector de Laguna de Parque del Recuerdo Américo Vespucio para presentar Selva Viva, una experiencia educativa y entretenida que acercará a niños y adultos al fascinante mundo animal.

La actividad, gratuita y con inscripción previa, se realizará este sábado 20 de junio, a partir de las 14:30 horas, busca generar un espacio único de encuentro inolvidable con especies exóticas como tucanes, guacamayos, boas y otros animales que sorprenderán a toda la familia.

Durante cerca de dos horas, Alfredo Ugarte realizará una entretenida charla en vivo donde presentará a cada uno de los animales, compartiendo curiosidades, hábitos y datos sorprendentes sobre su comportamiento y hábitat. Además, la experiencia incluirá momentos interactivos para que los asistentes puedan acercarse a los animales y conocerlos de manera segura junto a monitores especializados.

“Queremos que las familias aprovechen las vacaciones de invierno para salir, encontrarse y disfrutar de la naturaleza. Mientras la tendencia en esta época suele ser buscar actividades bajo techo, en Más Parque apostamos por ofrecer una experiencia distinta, al aire libre, aprovechando el maravilloso entorno de la Laguna y el valor único de este espacio”, cuenta Paulina Jaramillo, Gerente de Asuntos Corporativos de Parque del Recuerdo.

Selva Viva marca el primer gran panorama de vacaciones de invierno, combinando educación, entretención y conciencia ambiental en un formato familiar y al aire libre. Para muchos padres, además, será una oportunidad de reencontrarse con el personaje que acompañó a toda una generación a descubrir el mundo animal a través de la televisión.

Las inscripciones ya están disponibles en el Instagram @masparque.