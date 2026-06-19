El grabado de patentes obligatorio en vidrios y espejos ya es una realidad fiscalizada en todo Chile. Sin embargo, no basta con tener unos números marcados en las ventanas: el reglamento del Ministerio de Transportes exige condiciones tan específicas que miles de conductores en Santiago están circulando con grabados defectuosos o derechamente prohibidos, exponiéndose a duras sanciones económicas.

La normativa busca frenar la venta de piezas robadas obligando a marcar al menos seis vidrios (parabrisas, luneta trasera y cuatro vidrios laterales) además de ambos espejos retrovisores. Pero ojo, si caíste en un servicio informal en la calle o compraste un kit casero, podrías estar cometiendo una infracción.{+

Los formatos prohibidos que rechaza la ley

Al ser controlado por Carabineros o inspectores municipales, tu grabado será rechazado y considerado “no válido” si cumple con alguna de estas características:

Uso de minúsculas: Las letras de la patente deben ser obligatoriamente MAYÚSCULAS .

Tipografía alterada: Están prohibidas las letras en formato cursiva (itálica) o negrita (bold). La letra debe ser normal y completamente legible.

Tamaño incorrecto: En los vidrios, los dígitos deben medir entre 7 y 10 milímetros de alto. En los espejos, el tamaño debe ser de entre 5 y 10 milímetros. Menos o más que eso es causal de multa.

Materiales falsos o stickers: El grabado debe ser permanente y haber desgastado el vidrio (ya sea mediante grabado con ácido, arenado o tallado). Los plumones “indelebles”, las pinturas o los adhesivos transparentes están prohibidos.

¡Cuidado en la calle! En Santiago han proliferado falsos servicios que aplican un ácido de baja concentración que se desvanece tras un par de lavados, dejando al conductor desprotegido ante una fiscalización.

El valor de las multas en 2026

No portar el grabado regulado se considera una infracción grave a la Ley de Tránsito (Ley 21.601). Quienes sean sorprendidos incumpliendo la norma arriesgan multas que van desde 1 a 1,5 UTM.

Con el valor de la UTM indexado para este período, los conductores santiaguinos arriesgan desembolsar entre $71.506 y $107.259 por un grabado mal hecho.

¿Qué pasa si grabé mi auto antes del reglamento?

Esta es la duda que complica a la clase media automotriz. Si realizaste el grabado de tus vidrios de forma previa a la entrada en vigencia del reglamento definitivo, la ley juega a tu favor, pero con condiciones. El documento oficial señala que estos grabados previos son válidos y no serás multado, siempre y cuando el grabado sea totalmente permanente, legible y permita identificar la patente del vehículo sin dar espacio a dobles interpretaciones, aunque difiera levemente en los milímetros de altura de la letr