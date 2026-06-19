Precio de las bencinas bajará hasta $117 por litro esta semana: revisa los montos

Un alivio directo al bolsillo de los automovilistas y transportistas se registrará a partir de esta semana en todo el país. La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su último Informe de Cálculo de Precios de Combustibles, confirmando una importante y masiva caída en el valor de los combustibles de uso masivo.

A raíz del funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), las variaciones informadas por la estatal comenzarán a aplicarse de forma automática en los tótems de las estaciones de servicio de todo Chile desde las 00:00 horas de este jueves.

De acuerdo al reporte oficial de la estatal, el desglose de las bajas por cada tipo de combustible por litro es el siguiente:

Gasolina de 93 octanos: Bajará $95,0 por litro.

Gasolina de 97 octanos: Bajará $106,7 por litro.

Diésel (petróleo): Bajará $117,5 por litro.

GLP de uso vehicular: Bajará $46,7 por litro.

Kerosene (parafina): No presentará variaciones ($0,0 por litro).

Desde ENAP recordaron que su rol institucional se limita exclusivamente a comercializar los derivados del petróleo con las grandes compañías distribuidoras mayoristas, por lo que los precios finales al consumidor son fijados de manera autónoma por cada cadena y estación de servicio.

El mapa para encontrar la bencina más barata en tu comuna

Para que el descenso de los precios se note aún más en el presupuesto mensual, la Comisión Nacional de Energía (CNE) mantiene habilitada la plataforma web Bencina en Línea.

En este sistema interactivo, los conductores de la Región Metropolitana y de todo el país pueden ingresar su comuna o activar la geolocalización para ordenar en tiempo real cuáles son las estaciones de servicio (Copec, Shell, Petrobras o independientes) que ofrecen los valores más económicos cerca de su ubicación actual.