Marejadas en Chile: Armada emite aviso especial con horarios de mayor riesgo en la costa

Un fuerte evento de marejadas en Chile afectará a casi todo el litoral del país a partir de este sábado 20 de junio. La Autoridad Marítima emitió una alerta oficial debido a un activo sistema frontal en el sur, el cual generará un fuerte oleaje con rompientes en bahías abiertas, poniendo en riesgo a los turistas y residentes de las zonas costeras.

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso detalló que el fenómeno se extenderá desde el Golfo de Penas en la región de Aysén hasta Arica, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández. El evento se mantendrá activo al menos hasta el martes 23 de junio.

Los horarios de mayor peligro (Pleamar)

La Armada de Chile enfatizó que el oleaje alcanzará su mayor fuerza e intensidad durante las horas de pleamar o alta marea. El riesgo se duplica en los siguientes bloques horarios según la zona:

Golfo de Arauco hasta Coquimbo (incluye la Región de Valparaíso e Infiernillo/Pichilemu): Desde el sábado 20 (tarde) hasta el lunes 22 de junio. Los horarios de máxima actividad serán entre las 14:00 y 17:00 horas en la tarde, y de 02:00 a 05:00 horas en la madrugada.

Coquimbo hasta Arica: Desde el domingo 21 (mañana) hasta el martes 23 de junio. Horarios pico: 14:00 a 17:00 horas y 02:00 a 05:00 horas .

Archipiélago Juan Fernández: Desde el sábado 20 (tarde) al domingo 21 de junio. Horarios pico: 14:00 a 16:00 horas y 02:00 a 04:00 horas.

Las autoridades hicieron un llamado urgente a los santiaguinos que viajen al litoral central a actuar con máxima prudencia: queda estrictamente prohibido transitar por sectores rocosos, ingresar a nadar al mar o realizar actividades náuticas no autorizadas mientras dure la alerta.