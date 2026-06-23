Moverse entre el sector sur y el oriente de la capital está a un paso de cambiar para siempre. La futura Línea 8 del Metro de Santiago ha logrado un avance administrativo crítico y definitivo: la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) aprobó por unanimidad el proyecto, permitiendo la posterior emisión de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Con este fundamental espaldarazo, la iniciativa queda lista para dar inicio a las correspondientes licitaciones de construcción.

Esta megaobra, que contempla una inversión de US$ 1.900 millones, no es solo una expansión de la red, sino una solución de conectividad subterránea de alto estándar que beneficiará a casi 2 millones de personas que hoy sufren con la congestión superficial.

Más tiempo para ti: Un viaje 59% más rápido

El dato más celebrado por las autoridades y los futuros usuarios es el drástico ahorro de tiempo. Según los antecedentes técnicos del proyecto, el trayecto completo entre las comunas de Providencia y Puente Alto pasará de los actuales 57 minutos a tan solo 23 minutos. Esto se traduce en una espectacular reducción del 59% en los tiempos de traslado en comparación con el transporte público en superficie actual.

El trazado será 100% subterráneo y contará con una extensión de 19 kilómetros, uniendo de forma eficiente y segura los extremos de la ciudad.

¿Por dónde pasará la Línea 8? Las comunas y combinaciones

A diferencia de estimaciones preliminares, el trazado directo conectará de forma oficial a seis comunas de la Región Metropolitana:

Providencia

Ñuñoa

Macul

Peñalolén

La Florida

Puente Alto

A lo largo de sus 14 estaciones, el nuevo eje de transporte ofrecerá combinaciones clave que potenciarán la red de Metro actual:

Estación Los Leones: Conexión con Línea 1 y Línea 6.

Estación Chile-España: Conexión con Línea 3.

Estación Macul: Conexión con Línea 4.

El calendario de inauguración: Un debut en dos etapas

Aunque la aprobación de la RCA es una victoria contundente para el transporte capitalino, la construcción de esta envergadura requiere de plazos específicos. El proyecto de la Línea 8 se ejecutará y entregará en dos fases clave:

Primera Etapa (Tramo Sur): Proyectada para ser inaugurada en el año 2032. Entrega Total (Tramo Norte, hasta Los Leones): Se espera que la red esté operativa al 100% en el año 2033.

Tras el visto bueno unánime de la COEVA, Metro de Santiago se prepara para activar los procesos de licitación que darán el puntapié inicial a las faenas subterráneas.