Las vacaciones de invierno escolares ya están aquí y los panoramas en Santiago comienzan a desplegar su cartelera. Uno de los eventos familiares más esperados para los fanáticos del fútbol es la Expo Colo Colo 2026, una experiencia inmersiva e interactiva inédita que se tomará las dependencias del Estadio Monumental en la comuna de Macul.

El evento está pensado para toda la familia y promete un recorrido histórico y emocionante por los hitos del club deportivo más popular de Chile.

¿Cuándo es y qué actividades incluye?

La exhibición abrirá sus puertas desde el 19 de junio hasta el 5 de julio de 2026, cubriendo de forma íntegra el periodo de descanso de los estudiantes.

Dentro de las principales atracciones que encontrarán los asistentes destacan:

Estaciones temáticas: Sectores dedicados como el “Camino de las camisetas”, “Camino de las copas” (con los trofeos internacionales y nacionales del club), “Camino de los ídolos” y el “Camino del arte cacique”.

Espacios de coleccionistas: Muestras de indumentaria histórica difícil de ver en otros lugares.

Encuentro con ídolos: Durante los días del evento participarán figuras emblemáticas de la institución como Esteban Paredes, Matías Fernández y Jaime “Pajarito” Valdés, quienes compartirán con los hinchas en jornadas especiales.

Precios de las entradas en PuntoTicket

Los pases para la Expo Colo Colo se comercializan de forma digital y sus valores varían dependiendo del día en que decidas asistir:

Lunes a Viernes: $10.350

Sábado, Domingo y festivos: $13.800

Aviso importante: Los valores señalados corresponden al precio final disponible a través del sistema oficial. Te recomendamos planificar tu visita con anticipación, ya que los cupos por bloque horario son limitados para garantizar una correcta experiencia interactiva dentro de los salones.

Cómo llegar al Estadio Monumental

Para quienes viajen en transporte público dentro de Santiago, la alternativa más rápida y directa es utilizar la Línea 5 del Metro y descender en la Estación Pedrero, la cual queda a solo pasos de los accesos principales del recinto deportivo por Avenida Marathon.