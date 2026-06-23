El 75 % de la población mundial considera el cambio climático una amenaza muy grave

El 75 % de la población mundial considera que el cambio climático se trata de una amenaza “muy grave o bastante grave”, según una encuesta de la Fundación Lloyd’s Register y la consultora Gallup.

Entre los resultados publicados este martes por la fundación benéfica y la encuestadora, basados en más de 143.000 entrevistas realizadas en 140 países para analizar actitudes ante el cambio climático y riesgos climáticos, destaca que tres de cada cuatro entrevistados mantienen entre sus principales preocupaciones el cambio climático.

Sin embargo, hay más personas que se sienten personalmente “muy amenazadas” (40 %) que las que piensan que la mayoría de los demás se sienten así (31 %).

Los principales responsables del cambio climático —Estados Unidos, China, la India y la Unión Europea (UE)— tienen percepciones muy diferentes sobre la amenaza que supone el cambio climático para ellos.

Prueba de ello es que, según los datos de esta encuesta, hay más adultos en China que opinan personalmente que el cambio climático es una amenaza (el 84 % lo considera “muy grave o bastante grave”) que en Estados Unidos (el 71 %).

Sin embargo, el doble de adultos estadounidenses (51 %) afirma que la amenaza es solo calificable como “muy grave”, pues solo el 23 % lo considera así en China.

En Estados Unidos, en cambio, pese a que el 51 % afirma que la amenaza es “muy grave” solo el 10% cree que sus compatriotas así lo consideran, mientras que China, por el contrario, es uno de los pocos países, junto a las Comoras, en los que hay más personas que afirman que la sociedad considera el cambio climático una amenaza “más grave” que ellas mismas.

En la India, la percepción del cambio climático como una amenaza “muy grave” es similar a la de China.

Y en la UE es similar a la de Estados Unidos: el 52 % considera que el cambio climático es una amenaza muy grave, pero solo el 24 % afirma que la mayoría de la gente de su país opina lo mismo

Entre los 10 países con mayores diferencias entre las opiniones personales y la percepción de la sociedad en cuanto a si el cambio climático es una amenaza muy grave, nueve son de renta alta: Portugal, Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Uruguay, España, Francia, Alemania y Chile.

El décimo país es Argentina, situado en un rango de renta media-alta.

En el caso de España, aunque el 63 % de los adultos españoles afirma que el cambio climático supone una amenaza “muy grave” para la población española en los próximos 20 años, solo el 26 % cree que la mayoría de los demás españoles opinan lo mismo, algo que refleja pesimismo en la concienciación social española sobre preocupación respecto al cambio climático.