Si tienes 65 años o más, tienes derecho por ley a una rebaja del 50% en la tarifa de los servicios de transporte público regulados en todo Chile. Sin embargo, para hacer uso de este beneficio en Santiago, es un requisito obligatorio contar con la tarjeta plástica correspondiente para pasar el torniquete.

La Región Metropolitana cuenta con opciones específicas según el tipo de viajes que realices en tu día a día, y confundirlas te puede hacer perder dinero. Aquí te explicamos de manera simple cómo conseguirlas y cuál te conviene más.

Las dos tarjetas para mayores en Santiago: ¿Cuál te conviene?

Muchos usuarios se confunden porque existen dos credenciales distintas vigentes en Santiago. Dependiendo de tu rutina de movilidad, debes elegir una de ellas:

Tarjeta Bip! Adulto Mayor (BAM) Intermodal: Es la que entrega el subsidio estatal del 50% de descuento. Sirve para buses Red, Metro y MetroTren Nos . Con ella, el viaje cuesta la mitad de la tarifa normal de la micro en todo horario. Permite combinaciones.

Tarjeta Adulto Mayor de Metro (TAM): Esta tarjeta es exclusiva para la red de Metro de Santiago. No sirve para las micros (buses Red). Su gran ventaja es que permite viajar en Metro a cualquier hora del día pagando una tarifa fija reducida de solo $230 pesos.

¡Ojo! Si actualmente tienes la tarjeta TAM de Metro y decides solicitar la nueva Bip! Adulto Mayor Intermodal (BAM), la tarjeta antigua de Metro se desactivará automáticamente. Evalúa bien si usas o no las micros antes de cambiarte.

Cómo solicitar la Tarjeta Bip! Adulto Mayor Intermodal paso a paso

Si decidiste que necesitas la tarjeta intermodal (buses + Metro), el trámite para obtenerla cuesta $1.550 (valor neto del plástico, no incluye carga de saldo). Sigue estos pasos para solicitarla:

1.Ingresa al portal oficial:Requiere ClaveÚnica. Entra al sitio web oficial de la Tarjeta Bip. Dirígete a la sección dedicada a la Tarjeta Adulto Mayor e inicia sesión utilizando tu RUT y tu ClaveÚnica. 2.Completa el formulario y paga:Costo de $1.550. Llena los datos personales solicitados por el sistema. Luego, realiza el pago de $1.550 a través de la plataforma integrada WebPay (con tu tarjeta de débito o crédito). 3.Elige la modalidad de entrega:Despacho o retiro. Selecciona si prefieres recibir la tarjeta directamente en tu domicilio (con un costo de envío adicional) o si agendarás un día para retirarla de forma presencial y gratuita en las oficinas de ChileAtiende o Metro designadas.

El beneficio sin trámites en regiones

Si vives fuera de Santiago, el acceso es mucho más sencillo. Para hacer valer la rebaja del 50% en los buses licitados de Valparaíso, el Biobío o buses rurales regulados del resto del país, solo necesitas presentar tu cédula de identidad al conductor al momento de subir al vehículo para acreditar que tienes 65 años o más.