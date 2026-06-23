¿Vuelve a llover? El frente más potente de la semana dejará agua en 8 regiones y nieve en la RM

El mes de junio avanza y el invierno se hace sentir con fuerza en el país. Aunque un poderoso anticiclón (alta presión) actúa como una muralla deteniendo las precipitaciones en los valles de la zona central, un nuevo sistema frontal logrará vencer la resistencia y se convertirá en el fenómeno meteorológico más importante de la semana.

El evento comenzará a manifestarse desde este martes 23 de junio en la zona austral, pero su mayor potencial se desplegará hacia el día jueves 25 de junio, extendiendo las precipitaciones por un total de ocho regiones del territorio nacional.

¿Dónde va a llover y cuántos milímetros se esperan?

El sistema avanzará desde Magallanes hacia el norte impulsado por una masa de aire polar. Los montos estimados para las zonas afectadas son los siguientes:

Región de Aysén: Será la zona más golpeada, especialmente en los sectores insulares, donde los acumulados de lluvia sumarán entre 50 y 60 mm .

Regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos: Se prevé un paso rápido del frente con lluvias acumuladas de entre 15 y 20 mm .

Regiones del Biobío y Ñuble: El sistema llegará debilitado hacia la tarde-noche del jueves, dejando lluvias débiles que rondarán los 5 mm .

Región del Maule: Se esperan chubascos y precipitaciones dispersas principalmente en el sector sur de la región durante la madrugada del viernes 26 de junio.

¿Qué pasará con la Región Metropolitana?

Si vives en Santiago o comunas rurales de la Región Metropolitana, puedes guardar el paraguas por ahora. El canal de vientos intensos empujará los restos del frente directo hacia el este, lo que se traducirá en nevadas en la alta montaña (Cordillera de los Andes), dejando entre 5 y 15 centímetros de nieve acumulada. Sin embargo, no se esperan precipitaciones en los sectores bajos ni en el valle de Santiago.

Lo que sí afectará de forma directa a la capital de manera previa y posterior serán las heladas matinales. El aire de origen subpolar mantendrá las temperaturas al borde o bajo los cero grados durante las primeras horas de las mañanas.

Alerta de temporal para el fin de semana en el extremo sur

Hacia el sábado 27 de junio, una nueva masa de aire frío potenciará las condiciones de inestabilidad en la Patagonia. Para la Región de Magallanes (incluyendo zonas turísticas como Torres del Paine) se pronostica un fuerte temporal con rachas de viento que superarán los 100 km/h, acompañadas de ventiscas y hasta 50 cm de nieve en los sectores cordilleranos del extremo sur.