Un importante alivio administrativo y económico recibirán quienes compren o hayan adquirido vehículos cero kilómetros en Chile. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) confirmó que la Contraloría General de la República tomó razón de la modificación reglamentaria que extiende el plazo para realizar la primera revisión técnica de autos nuevos.

Con este cambio normativo, el parque automotriz recién inscrito estira su margen de circulación legal sin necesidad de acudir a las plantas de revisión (PRT), homologándose a los estándares de exigencia de mercados internacionales en América del Sur y Europa.

El nuevo calendario: ¿De dos a tres años?

Hasta antes de esta modificación, todo coche nuevo que salía del concesionario debía presentarse a su primera revisión técnica obligatoria a los 2 años contados desde su inscripción en el Servicio de Registro Civil e Identificación.

A partir de la entrada en vigencia del nuevo decreto, el plazo obligatorio se amplía a los 3 años. Durante este periodo, el documento que te eximirá de multas en fiscalizaciones vehiculares es el Certificado de Homologación Individual (CHI), el cual es entregado directamente por la automotora al momento de la compra.

Importante: Asegúrate de guardar el Certificado de Homologación Individual junto al padrón del auto. Reemplaza legalmente al papeleo de la planta de revisión técnica hasta que venza el nuevo plazo.

El beneficio extra: Hasta 6 años sin pisar la planta

La normativa impulsada por la cartera de Transportes incluye un incentivo directo para quienes realizan los mantenimientos programados de sus vehículos dentro de la red oficial de la marca.

Si cumples con las mantenciones periódicas estipuladas en los talleres del concesionario donde adquiriste el automóvil, el beneficio se extiende aún más: el plazo final para pasar por las líneas de revisión técnica pasará de los 5 años vigentes a un tope de 6 años. En este esquema, la automotora se encarga de revalidar las condiciones comerciales y técnicas del vehículo, actuando como el garante ante la ley.

De acuerdo a los informes técnicos del MTT tomados en cuenta para la flexibilización, las tasas de rechazo en las primeras revisiones de automóviles particulares durante el último año bordean niveles mínimos, lo que demostró que someter a controles tan tempranos a vehículos modernos generaba un colapso innecesario en las plantas y una carga de tiempo excesiva para los usuarios urbanos.