Para muchos chilenos, salir del trabajo o regresar a casa a oscuras es una de las rutinas más pesadas de los meses fríos. Sin embargo, el calendario astronómico tiene una buena noticia para quienes esperan tardes con más luz: el punto de inflexión del año está a la vuelta de la esquina.

Se trata del Solsticio de Invierno 2026, el fenómeno que marca oficialmente el fin del otoño y el inicio de la estación invernal en el Hemisferio Sur.

¿Cuándo es el día más corto del año en Chile?

Este 2026, el solsticio de invierno ocurrirá exactamente el domingo 21 de junio a las 04:25 horas de la madrugada (hora de Chile Continental).

Ese domingo será, de forma oficial, el día más corto del año y la noche más larga. Esto ocurre porque el hemisferio sur de la Tierra alcanzará su máxima inclinación lejos del Sol, recibiendo la menor cantidad de luz diurna de todo el período.

El “Factor Santiago”: ¿A qué hora amanecerá y oscurecerá?

Para los habitantes de la Región Metropolitana, la jornada del 21 de junio requerirá paciencia. Se proyecta que en Santiago el Sol recién comience a asomarse cerca de las 07:46 horas, mientras que el atardecer y la oscuridad total se dejarán caer tempranamente, alrededor de las 17:43 horas.

Esto se traduce en apenas unas 10 horas de luz natural para toda la jornada dominical.

La buena noticia: ¿Cuándo empiezan a ser más largos los días?

Aunque el invierno recién comienza de forma astronómica el 21 de junio, la gran ventaja para el ciudadano urbano viene inmediatamente después.

A partir del lunes 22 de junio, la Tierra comienza lentamente su retorno en órbita, lo que significa que los días comenzarán a ganar minutos de luz de manera progresiva, acortando las noches. Si bien el cambio es casi imperceptible durante las primeras semanas, es el inicio del camino hacia la primavera, trayendo tardes más iluminadas para el regreso a casa tras la jornada laboral.