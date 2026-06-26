A menudo surge la duda en las oficinas y grupos de WhatsApp sobre qué pasa con el dinero acumulado cuando un trabajador decide, por voluntad propia, dar un paso al costado. En redes sociales suelen circular rumores sobre supuestas reformas que obligan a pagar indemnizaciones por años de servicio a todo el mundo, pero la realidad del Código del Trabajo en Chile es muy distinta.

Si estás pensando en presentar tu carta de renuncia este 2026, es fundamental que conozcas tus derechos exactos para que saques bien tus cuentas y no dejes dinero sobre la mesa por falta de información.

Lo que NO te corresponde: El mito de los años de servicio

De acuerdo con el Artículo 159 del Código del Trabajo, la renuncia voluntaria es una causal de término de contrato que no contempla el pago de indemnización por años de servicio ni la indemnización sustitutiva del aviso previo.

Si llevas, por ejemplo, cinco años en una empresa con un sueldo de $1.200.000 y decides renunciar para emprender o irte a otra firma, debes saber que estás dejando una indemnización teórica de $6.000.000. Ese dinero solo se paga de forma obligatoria si te despiden por “necesidades de la empresa” (Art. 161).

Lo que SÍ te deben pagar: Tu finiquito legal

Que no recibas años de servicio no significa que te vayas con las manos vacías. Tu empleador está obligado a incluir los siguientes conceptos en tu liquidación final:

Días trabajados en el mes: Si renuncias un día 15, te deben pagar esos 15 días exactos de salario acumulado. Feriado proporcional (Vacaciones pendientes): Por ley, acumulas 1,25 días hábiles de vacaciones por cada mes trabajado. Si no te has tomado tus vacaciones o te quedaban días guardados, la empresa debe convertirlos en dinero y pagártelos. Gratificación proporcional: Si tu contrato estipula el pago de gratificación mensual o anual y hay saldos pendientes devengados hasta tu último día, deben incluirse. Comisiones o bonos: Cualquier incentivo que ya hayas cumplido y cerrado antes de tu salida debe quedar saldado.

Las dos únicas excepciones para recibir indemnización

Si tu idea es salir de la empresa pero consideras injusto perder todo tu tiempo de servicio, existen solo dos vías legales en el país para recibir compensación económica:

El Mutuo Acuerdo (Art. 159 N° 1): Es una negociación libre entre el trabajador y el empleador. Ambas partes acuerdan el término del vínculo y, por lo general, se pacta el pago de una parte o de la totalidad de los años de servicio. No es una obligación de la empresa aceptarlo, queda a su criterio.

El Autodespido o Despido Indirecto: Si tu deseo de renunciar se debe a que la empresa no te paga el sueldo, no cotiza tus previsiones o sufres de acoso laboral grave, tú puedes “renunciar” rompiendo el contrato por culpa del empleador. Esto se hace mediante una carta formal y requiere iniciar una demanda en los Tribunales Laborales para que un juez ordene el pago de tus años de servicio con recargos legales de hasta un 80%.

Recuerda que una vez terminada la relación laboral, el empleador tiene un plazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles (contados de lunes a sábado) para poner a tu disposición el finiquito y el pago correspondiente.