El tradicional parque de diversiones Fantasilandia continúa viviendo sus últimas temporadas en su histórica ubicación del Parque O’Higgins, en la comuna de Santiago, antes de concretar su esperado traslado definitivo a la comuna de San Bernardo.

En este contexto de despedida, y de cara a las jornadas de alta convocatoria por las vacaciones invernales, el recinto mantiene vigentes atractivas promociones enfocadas en quienes vivieron los años dorados del parque.

El beneficio para mayores de 40 años

Una de las promociones más llamativas y que pocos adultos conocen es la “Promo 40 años o más”. Esta alternativa permite a cualquier persona que cumpla con este requisito de edad acceder a una tarifa rebajada equivalente a la de los niños y adultos mayores.

Precio normal (desde 1,40 metros): $22.990

Precio con “Promo 40 años o más”: $10.990

Ahorro directo: $12.000 por entrada.

Para hacer válido este beneficio, la compra debe realizarse de manera obligatoria a través del sitio web oficial de Fantasilandia, seleccionando dicha promoción. Al momento de ingresar al recinto, se solicitará la cédula de identidad vigente para comprobar la edad del asistente. Los cupos para esta promoción son limitados para cada día de apertura.

Precios y promociones grupales

Si estás planificando una visita familiar o con amigos, los valores generales vigentes en la ticketera digital del parque se desglosan de la siguiente manera:

Entrada General (desde 1,40 metros de estatura): $22.990

Entrada Reducida (hasta 1,40 metros de estatura): $10.990

Tercera Edad (60 años o más): $10.990

Niños menores de 90 centímetros: Ingreso gratuito.

Promociones por volumen (“Packs Amigos”)

Si asisten en grupo, conviene revisar las opciones de compras conjuntas que ofrece la plataforma web:

Promo Amigos 3x2: $45.984 (el valor individual baja a $15.328 aprox).

Promo Amigos 4x3: $68.972 (el valor individual baja a $17.243 aprox).

Promo Amigos 5x4: $91.960 (el valor individual baja a $18.392 aprox).

Pack Familiar (2 adultos desde 1,40 m + 2 niños hasta 1,40 m): $54.368.