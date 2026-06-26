Llegaron las vacaciones de invierno y el panorama al aire libre en Santiago suma una atracción inédita que promete alta adrenalina para los niños. Este sábado 20 de junio abre sus puertas CoolSlide, el tobogán de hielo más grande que se haya construido en Chile, ubicado en el corazón del Parque Araucano en la comuna de Las Condes.

La estructura es el plato fuerte del evento “Invierno Mágico” —organizado en conjunto por la Municipalidad de Las Condes y Street Machine—, el cual también contempla el regreso de la clásica pista de patinaje sobre hielo y La Gran Rueda.

¿Cómo es el megatobogán de hielo?

CoolSlide es un complejo gigante equivalente en altura a un edificio de cuatro pisos (8 metros de alto). Cuenta con 12 pistas de descenso simultáneas y un recorrido de 30 metros de largo sobre una superficie congelada. Gracias a su inclinación de 17 grados, los trineos alcanzan una velocidad emocionante pero completamente segura para disfrutar en familia.

Precios y opciones de entradas en PuntoTicket

A diferencia de otros años donde se pagaba un tiempo fijo, las entradas para este tobogán de hielo se comercializan bajo el formato de “paquetes de descensos”. Los valores oficiales disponibles en el sistema PuntoTicket son:

Pase de 2 descensos: $6.000 (General para niños y adultos).

Pase de 4 descensos: $10.000 (General para niños y adultos).

Dato para el bolsillo: Si eres residente de Las Condes, recuerda revisar los convenios activos en la ticketera utilizando el código de tu Tarjeta Vecino vigente para acceder a valores rebajados en boleterías presenciales o cupos preferentes.

Horarios y vigencia del panorama

El megatobogán estará operativo de lunes a domingo, desde el sábado 20 de junio hasta el lunes 5 de julio de 2026. El horario de funcionamiento será continuado desde las 11:00 hasta las 22:00 horas, ideal para aprovechar las tardes de invierno en Santiago.

Ten en cuenta que el acceso al Parque Araucano es liberado, pero cada atracción del parque de diversiones invernal (el tobogán CoolSlide, la pista de patinaje y la rueda de la fortuna) se paga de forma independiente, por lo que te recomendamos planificar tu presupuesto familiar con anticipación.