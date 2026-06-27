Sufres de dolor o pesadez en las piernas? Fonasa tiene un beneficio poco difundido que te permite acceder a una cirugía estética y funcional por un precio fijo, protegiendo el bolsillo familiar.

Se trata del Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico) para várices, una modalidad que elimina la incertidumbre de las cuentas médicas eternas, garantizando que el paciente conozca exactamente cuánto va a pagar desde el primer día, incluyendo días de cama, pabellón, medicamentos y hasta los controles posteriores.

¿Cuánto cuesta el Bono PAD de válices este 2026?

Para este año, el valor total de la prestación está fijado por Fonasa, y el copago directo que debe realizar el afiliado es de $575.120 (bajo el código institucional 2502003).

Esta solución médica cubre integralmente la safenectomía (que es el nombre técnico de la cirugía para extirpar las venas inflamadas y dañadas de las piernas).

La “letra chica” que debes conocer si te afecta en ambas piernas

Un error muy común entre los pacientes es pensar que el bono cubre todo el procedimiento del cuerpo. El Bono PAD es estrictamente unilateral (cubre una sola pierna).

Si tu médico determina que necesitas operarte ambas extremidades en la misma intervención quirúrgica, se debe emitir un programa médico complementario. En este caso, la regla dicta que por la segunda pierna solo pagarás el 50% de los honorarios médicos y el 50% del derecho a pabellón. Sabiendo esto, evitarás sorpresas desagradables al momento de pagar en la clínica.

¿Qué incluye el paquete cerrado?

Al comprar este bono, te aseguras de que el precio de $575.120 no subirá ni un solo peso por los siguientes conceptos:

Los honorarios de todo el equipo médico (cirujano, anestesista, arsenalera).

El derecho a pabellón y los días de hospitalización necesarios.

Todos los insumos quirúrgicos y medicamentos utilizados en la clínica.

Atención postoperatoria: Incluye todos los controles médicos hasta 15 días después de que te den el alta, además del tratamiento de cualquier complicación típica derivada de la cirugía.

Requisitos y pasos para usarlo en Santiago

Para activar este beneficio, no necesitas estar en el tramo más caro de Fonasa, pero sí cumplir con la ruta administrativa:

Pertenecer a los tramos B, C o D de Fonasa (los afiliados del tramo A no acceden a la Modalidad de Elección Libre). Tener la orden médica: Un médico especialista (cirujano vascular) debe diagnosticarte y emitir la orden médica que certifique que tu caso califica para el PAD de válices. Elegir un prestador en convenio: La cirugía debe realizarse en un centro de salud privado o clínica que mantenga convenio vigente para este bono con Fonasa. Puedes consultar la lista completa de clínicas en el sitio web del seguro público.

Una vez con el programa emitido por la clínica, puedes comprar el bono de forma digital en la web de Fonasa o directamente en los tótems de atención del centro médico elegido.