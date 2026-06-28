Heladas en la zona central: temperaturas caerán hasta 10°C este fin de semana en Santiago

El efímero “Veranito de San Juan” que hizo tiritar de calor a los santiaguinos y habitantes de la zona central, con termómetros que rozaron los 22 °C e incluso los 25 °C en comunas interiores como Lampa y San Felipe, tiene las horas contadas. Un drástico cambio meteorológico se experimentará en la zona central durante las próximas 48 horas, trayendo de regreso el invierno más crudo.

De acuerdo a los últimos reportes climáticos, un anticiclón de características frías se instalará con fuerza en el territorio, provocando un desplome térmico que restará hasta 10 °C a las temperaturas máximas a las que nos acostumbramos a mitad de semana, dando paso al temido retorno de las heladas matinales en los valles interiores.

El cronograma del frío: ¿Cuándo se sentirá el desplome?

El proceso de transición comenzará a sentirse con fuerza este viernes 26 de junio. Aunque en Santiago y los sectores interiores de la Región de Valparaíso aún se esperan máximas que rondarán los 18 °C bajo un cielo mixto de nubes y sol, hacia el sur (O’Higgins y Maule) el ambiente invernal ganará terreno rápidamente con máximas que apenas llegarán a los 12 °C.

El golpe térmico definitivo llegará el sábado 27 de junio. En la Región Metropolitana la máxima caerá drásticamente hasta los 14 °C, acompañada de densos bancos de niebla matinales en las autopistas del valle central, lo que obligará a extremar las precauciones al conducir.

Sin embargo, el fenómeno más complejo ocurrirá durante la madrugada y el amanecer del domingo 28 de junio. Con cielos completamente despejados e inundados por altas presiones, la radiación se perderá por completo, provocando heladas generalizadas en las zonas rurales y comunas periféricas del Gran Santiago (Pudahuel, Quilicura, Maipú y San Bernardo), donde los termómetros rozarán los 0 °C e incluso registrarán cifras bajo cero en sectores agrícolas de O’Higgins.

Sin lluvias pero con ojo a la ventilación

Por ahora, los modelos meteorológicos descartan la llegada de sistemas frontales o lluvias significativas para el centro del país en los próximos días. El fenómeno actual se mantendrá como un “frío seco”.

Debido a que las altas presiones actúan como un “tapón” que evita la circulación del aire, las autoridades recomiendan estar atentos a los índices de calidad del aire en la cuenca metropolitana y moderar el uso de calefacción a leña o fuentes contaminantes, además de proteger la vegetación sensible y asegurar el resguardo de las mascotas durante las noches más gélidas de este fin de semana largo.