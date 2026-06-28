Confirman tercer chileno fallecido tras terremotos en Venezuela

El Gobierno confirmó este domingo la muerte de un tercer ciudadano chileno a raíz de los terremotos que afectaron a Venezuela el miércoles pasado, mientras reconoce las dificultades para monitorear la situación de los connacionales debido a la ausencia de relaciones diplomáticas y de una representación consular plena en ese país.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que una de las nuevas víctimas corresponde a un hombre que residía desde hace años en Venezuela y que tenía hijos venezolanos ya adultos. Según explicó, las autoridades chilenas ya establecieron contacto con el reducido personal disponible para entregar apoyo a su familia.

“La situación es tan delicada desde el punto de vista diplomático, consular y de visas que cada momento tiene su afán. La Cancillería abrió un canal por sus redes sociales (…) pero nosotros no tenemos un despliegue en Venezuela para poder dar cuenta de cada chileno desaparecido”, señaló la autoridad durante su participación en Estado Nacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores fue el encargado de oficializar los nuevos fallecimientos, a través de un comunicado, señalando que en el caso de las dos últimas víctimas, sus decesos fueron confirmados por familiares.

Con esta nueva víctima, aumentan a tres los ciudadanos chilenos fallecidos producto de la emergencia. El primer caso correspondió a Erika Ramírez, de 44 años, quien era de nacionalidad venezolana, pero también contaba con ciudadanía chilena por ascendencia materna.