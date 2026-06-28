Pavez y objetivo de ayuda de Chile a Venezuela: “Oportunidad” de acercarse “de manera respetuosa”

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aseguró que la ayuda humanitaria enviada por Chile tras el doble terremoto que afectó a Venezuela representa una oportunidad para abrir un nuevo canal de diálogo entre ambos países, pese a que actualmente no mantienen relaciones diplomáticas.

La autoridad abordó el tema luego de regresar de la primera misión oficial desplegada por el Gobierno de José Antonio Kast, que incluyó el envío de un avión con 37 brigadistas especializados en rescate en estructuras colapsadas y, posteriormente, una segunda aeronave con ayuda humanitaria y otros 10 profesionales, delegación encabezada por el propio Pavez.

En conversación con Estado Nacional, el subsecretario explicó que el principal objetivo del viaje fue colaborar en las labores de rescate tras los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio.

“La misión que me tocó encabezar fue básicamente presentar a las autoridades políticas y militares venezolanas el esfuerzo de Chile de poder concurrir con un poquitito de esperanza al rescate de posibles personas que estén vivas en las horas posteriores a los dos terremotos del 24 de junio”, afirmó.

Pavez recordó que Chile actualmente no mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela, situación que, a su juicio, hace aún más relevante la coordinación lograda durante la emergencia.

“Chile no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, por lo tanto no hay autoridades chilenas allá (…) Tenemos una oportunidad que nosotros queremos aprovechar de manera muy respetuosa”, sostuvo.

El subsecretario calificó positivamente la recepción que tuvo la delegación chilena por parte de las autoridades venezolanas, aunque recalcó que cualquier avance diplomático deberá quedar supeditado a la atención de la catástrofe.

“La recepción fue de mucha gratitud (…) Estamos muy lejos todavía de concretar algo porque la prioridad es la emergencia y en eso hay que ser muy respetuoso con el Gobierno venezolano, con sus autoridades, pero hay muy buena recepción”, señaló.

Según relató, la delegación chilena fue recibida por el viceministro venezolano de Relaciones Exteriores para América Latina, Mauricio Rodríguez, quien se trasladó especialmente para recibir los vuelos humanitarios.

“Nos recibió el viceministro de Relaciones Exteriores para América Latina, Mauricio Rodríguez. Él se trasladó de Caracas para recibir varios vuelos humanitarios, pero hubo especial atención en el chileno”, comentó.

A juicio de Pavez, la coordinación generada durante la emergencia podría convertirse en el punto de partida para reconstruir una relación institucional entre ambos países.

“Esta diplomacia humanitaria que se ha abierto inesperadamente puede dar pie a un avance más fluido y más rápido, a una diplomacia estable entre Chile y Venezuela”, afirmó.

Finalmente, el subsecretario sostuvo que la normalización de los vínculos entre ambos Estados responde también a una necesidad práctica, considerando la presencia de una numerosa comunidad venezolana en Chile.

“Dificulta que haya un país con el cual se necesite tener más relaciones hoy que con Venezuela, por la cantidad de familias venezolanas que hay aquí, por la historia, porque es importante tener relaciones con los otros países (…) Chile está dando todas las señales en esa dirección”, concluyó.