Restricción vehicular este viernes 26 de junio: el olvido por el que podrías pagar más de $100 mil

Una compleja jornada en la calidad del aire enfrenta la capital. Las autoridades decretaron Alerta Ambiental para este viernes 26 de junio en toda la Región Metropolitana, lo que significa un reforzamiento de las fiscalizaciones en calles y a través de los ejes de cámaras automatizadas del Ministerio de Transportes.

Si te mueves por el Gran Santiago, Puente Alto o San Bernardo, es vital que revises el calendario oficial antes de encender el motor. Salir a la calle el día que te corresponde restricción es considerado una falta grave y la multa va desde 1 a 1,5 UTM, superando los $103.000 dependiendo de lo que dicte el Juzgado de Policía Local.

La medida rige de corrido desde las 07:30 hasta las 21:00 horas. Revisa detalladamente si a tu patente le toca quedarse en casa:

Vehículos con Sello Verde (Catalíticos)

Afecta a los automóviles, station wagons y similares inscritos en el Registro Civil antes del 1 de septiembre de 2011:

Patentes terminadas en: 6 y 7

Motocicletas y similares

Motos inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010 : patentes terminadas en 6 y 7 .

Motos anteriores al año 2002 (sin sello verde): patentes terminadas en 2, 3, 4 y 5.

Vehículos Sin Sello Verde (No catalíticos)

Tienen prohibición absoluta de ingresar al anillo de Américo Vespucio. Fuera de este perímetro, no pueden circular las patentes terminadas en:

Dígitos: 2, 3, 4 y 5

¿Quiénes se salvan de la multa?

Están completamente exentos los vehículos eléctricos, híbridos, de emergencia, transporte escolar y aquellos destinados al traslado de personas con discapacidad. Asimismo, quienes necesiten trasladar de forma continua a personas con la condición de Trastorno del Espectro Autista (TEA) pueden solicitar una exención especial acreditada ante la Seremi de Transportes.