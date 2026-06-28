Muchos de los aportes económicos que el Estado tiene destinados exclusivamente para las mujeres en Chile se quedan sin cobrar debido a la falta de información. Durante este mes de junio, existen cinco beneficios clave dirigidos a madres, embarazadas, trabajadoras y pensionadas que buscan aliviar el bolsillo familiar en medio del invierno.

A continuación, te detallamos cuáles son, cuánto pagan este año y cómo revisar si te corresponde recibir el dinero de forma directa o automática.

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)

Está pensado para trabajadoras (dependientes o independientes) de entre 25 y 59 años que pertenezcan al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

El dato clave: Al postular, puedes elegir el pago mensual (que funciona como un anticipo de hasta $44.157) o el pago anual, el cual se liquida habitualmente en el segundo semestre y puede superar los $640.000 en un solo depósito si cumples con los tramos de renta.

Subsidio Familiar (SUF) y SUF Automático

Este beneficio está destinado a quienes no están en condiciones de proveer por sí solas la mantención y crianza de sus cargas (menores de 18 años).

El dato clave: El monto base es de $20.328 por carga (y el doble si el causante tiene alguna discapacidad). Si estás dentro del 40% más vulnerable, recuerda que el Estado ahora lo asigna de forma automática a los niños y adolescentes sin necesidad de hacer el trámite en la municipalidad.

Bono de Protección (Bono Dueña de Casa)

Es un aporte mensual que se entrega por un periodo de 24 meses a las familias que participan en el subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

El dato clave: No requiere postulación. Se activa de forma automática tras firmar la carta de compromiso del programa. El monto es decreciente en el tiempo: comienza pagando $22.674 durante los primeros 6 meses y finaliza en $16.828 mensuales.

Asignación Maternal

Un subsidio directo para las trabajadoras embarazadas y también para los trabajadores cuyas cónyuges estén en período de gestación.

El dato clave: Se puede solicitar a partir del quinto mes de embarazo, pero una vez aprobada, el pago se realiza de forma retroactiva cubriendo los nueve meses de gestación. El monto mensual depende estrictamente de tu tramo de ingresos.

Bono por Hijo

Exclusivo para mujeres pensionadas (de 65 años o más) por cada hijo nacido vivo o adoptado.

El dato clave: Este dinero no se entrega en efectivo ni se cobra por caja. Es una bonificación que equivale al 10% de 18 ingresos mínimos que se deposita directamente en tu cuenta de capitalización de la AFP para aumentar el monto de tu jubilación mensual de por vida.