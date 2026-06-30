Las vacaciones de invierno son el momento ideal para buscar panoramas familiares que no afecten el presupuesto, y uno de los destinos favoritos de Santiago se encuentra con una oportunidad única. Tras reabrir sus puertas luego de una serie de obras de mejoramiento y modernización de su entorno, el Zoológico Nacional (Zoológico Metropolitano) mantiene sus accesos de forma 100% gratuita durante este año 2026, en el marco de la celebración de su centenario.

Sin que te avisen en las boleterías físicas, debes saber que el ingreso liberado no es directo. Para evitar aglomeraciones críticas en los accesos del Cerro San Cristóbal y resguardar el bienestar animal, el parque implementó un sistema estricto de reservas en línea.

¿Cómo conseguir tus entradas gratis al Zoológico Metropolitano?

El proceso es enteramente digital y se realiza siguiendo estos pasos:

Ingresa a la plataforma oficial de reservas de Parquemet. Selecciona la opción “Obtén tu ticket”. Elige el día y el bloque horario en el que deseas asistir con tu familia. Completa la pregunta de seguridad del sistema y registra los datos de los asistentes. El sistema generará un comprobante con un código QR que llegará directamente a tu correo electrónico.

El día de tu visita, solo debes mostrar el código QR en tu celular o de forma impresa en los accesos del recinto.

Dirección exacta y el tope diario que podrías perderte

El parque urbano se ubica en Pío Nono 450, en la comuna de Recoleta, y su ingreso se realiza directamente por las faldas del Cerro San Cristóbal.

Muchos santiaguinos llegan hasta este punto ignorando un dato vital: existe un aforo máximo de 4.000 visitantes por jornada. Una vez alcanzado ese número en las reservas web, la plataforma inhabilita automáticamente la entrega de pases para ese día. Por ello, la recomendación editorial es agendar los tickets con días de anticipación, idealmente temprano por la mañana.

Tips útiles para el bolsillo familiar y horarios

Para cuidar el presupuesto familiar, debes saber que sí está permitido el ingreso de comida propia, colaciones y agua. No obstante, el recinto recuerda a los visitantes que es un espacio 100% libre de humo (prohibido fumar) y que, por seguridad de la fauna del lugar, no se permite el ingreso de mascotas bajo ninguna modalidad.

El horario oficial de atención para esta temporada es de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas (los lunes permanece cerrado por mantenimiento).