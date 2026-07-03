Restricción vehicular este viernes 3 de julio: el olvido por el que podrías pagar más de $100 mil

Una nueva jornada de la Restricción Vehicular 2026 rige este viernes 3 de julio en toda la Provincia de Santiago, además de las comunas de San Bernardo y Puente Alto. La medida del Ministerio de Transportes busca mitigar los índices de contaminación durante el invierno y se aplica de forma continua entre las 07:30 y las 21:00 horas.

Si dejas salir tu vehículo teniendo prohibición, te expones a multas que van desde 1 a 1,5 UTM, lo que equivale a montos entre $71.649 y $107.473. Cabe destacar que la fiscalización no es solo presencial: la red de cámaras automatizadas de las vías exclusivas del Gran Santiago registra las patentes y cursa los partes empadronados de manera digital.

Patentes con restricción vehicular hoy viernes 3 de julio

A continuación, revisa el detalle de los dígitos que tienen prohibición de circular durante esta jornada:

Autos catalíticos (con sello verde) inscritos antes de septiembre de 2011: patentes terminadas en 6 y 7 .

Motos inscritas antes de septiembre de 2010: patentes terminadas en 6 y 7 .

Autos sin sello verde (y motocicletas anteriores a 2002): patentes terminadas en 2, 3, 4 y 5.

Importante para vehículos sin sello verde: Independiente del dígito de su patente, estos vehículos tienen prohibición absoluta de circular por el área interior del anillo Américo Vespucio.

¿Quiénes quedan exentos de la medida?

Están libres de la restricción los vehículos eléctricos, híbridos, de emergencia, transporte escolar y vehículos destinados al transporte de personas en situación de discapacidad o con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Si necesitas solicitar la exención médica o por discapacidad ante la Seremi de Transportes, recuerda que el plazo final para realizar el trámite vence el próximo viernes 10 de julio.