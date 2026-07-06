Una de las transformaciones más esperadas en la historia de la aplicación de mensajería más utilizada en Chile ya comenzó. WhatsApp inició el despliegue global de su nueva función de privacidad: los nombres de usuario. Con esto, la plataforma de Meta dejará de exigir de forma obligatoria el número de teléfono para que dos personas entren en contacto.

Esta modificación busca cambiar las reglas del juego de la privacidad digital. De este modo, si tienes que coordinar una compra por Marketplace, hablar con un conductor de aplicación de transportes o sumarte a un grupo transitorio, solo bastará con que entregues tu “alias” o seudónimo (ejemplo: @juan_perez), manteniendo tu número telefónico completamente oculto y protegido de desconocidos.

Al ser una base de miles de millones de usuarios, la carrera por conseguir los nombres más comunes o las combinaciones simples ya empezó. Las empresas y creadores de contenido tienen la opción de reclamar el mismo nombre de usuario que ya tienen en Instagram o Facebook, por lo que los usuarios comunes deben verificar cuanto antes si ya tienen la opción habilitada.

Los 4 pilares de seguridad del nuevo WhatsApp

A diferencia de otras redes sociales, Meta diseñó esta herramienta con estrictos filtros anti-estafas y de cuidado de datos:

Protección de datos: Los usuarios podrán chatear fluidamente con cualquier persona sin revelar jamás su número de teléfono real. Privacidad total: No existirá un directorio público de nombres. Esto significa que nadie podrá “buscar tu alias” al azar; las personas necesitarán conocer tu nombre de usuario exacto para poder contactarte. Llave de seguridad: Para evitar el spam, podrás activar un código PIN opcional. De esta forma, solo quienes tengan esta clave numérica podrán enviarte un mensaje por primera vez.

La ruta exacta: ¿Cómo revisar si ya puedes reservar tu nombre de usuario?

La actualización se está liberando de forma gradual en Chile. Para comprobar si tu cuenta ya fue seleccionada en esta primera etapa, debes seguir estos pasos específicos en tu celular:

Abre WhatsApp y asegúrate en la tienda de aplicaciones (Play Store o App Store) de tener instalada la última versión disponible. Toca el icono de Ajustes (en los tres puntos de la esquina superior derecha en Android) o la pestaña “Tú” en la barra inferior (en el caso de iPhone). Selecciona la opción Cuenta. Busca la casilla llamada “Nombre de usuario”.

Si ya te aparece disponible, escribe el alias que deseas utilizar. Si el sistema te avisa que ya está ocupado, deberás probar combinaciones agregando puntos, números o guiones bajos. Una vez que lo confirmes, ese nombre quedará bloqueado y reservado exclusivamente para ti.