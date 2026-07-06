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La Platina, el nuevo parque que se construye en La Pintana
La Platina será una pieza urbana clave para fortalecer la integración social y urbana, consolidándose como un nuevo pulmón verde para La Pintana.
Santiago sumará un nuevo parque en la comuna de La Pintana. Se trata del Parque La Platina, un espacio de más de 150 mil m². Administrado bajo los estándares de la red Parquemet, este recinto destacará por combinar entornos naturales idóneos para el otoño con instalaciones modernas que no le envidian nada a los parques del sector oriente.
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¿Qué tendrá el Parque La Platina?
El recinto está diseñado tanto para el descanso familiar como para el deporte urbano de alta intensidad, contando con:
- Multicanchas techadas y al aire libre: De acceso liberado para jugar baby fútbol, básquetbol o voleibol.
- Pista de Skate (Skatepark): Un espacio pavimentado de alto estándar para jóvenes y niños.
- Zona Pet-friendly: Los caminos pavimentados y senderos son aptos para pasear con mascotas (siempre con correa).
- Juegos infantiles e infraestructura inclusiva: Áreas seguras para menores y accesos universales.
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