Al Pan Pan: ¿Hay o no “visos de recesión”?

Como una forma de hacer análisis político e identificar riesgos de diversa índole, en Imaginacción crearon el Índice de Riesgo Político para Chile.

Básicamente, se busca detectar amenazas bajo siete variables, que van desde la capacidad de diálogo y la coordinación de los sectores políticos hasta fenómenos internacionales, siempre considerando cómo se comportan los actores políticos, la economía y también la ciudadanía.

En este mes, los principales riesgos están vinculados con los complejos números macroeconómicos, la débil mayoría en el Senado para la megarreforma, la crispación entre las derechas, la falta de coordinación en las izquierdas, entre otros.

En esta edición de Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos junto al cientista político y gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción, Ignacio Imas.

“No hay visos de recesión”, afirmó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras conocerse el Imacec de mayo, que mostró una caída de 0,9% anual y 0,2% mensual, sumando cinco meses consecutivos de contracción.

Según el ministro, en junio este indicador debiera volver a terreno positivo debido a mejores perspectivas para la inversión, un precio del cobre que resiste embates externos y al eventual impulso que daría la ley de reconstrucción.

Sobre este último punto, cabe consignar que esta semana comienzan las negociaciones formales entre Hacienda y la oposición en el Senado.

Analizamos este tema junto al doctor en Economía y académico de la Universidad de Chile, Joseph Ramos.