Este martes 7 de julio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abre oficialmente el proceso de postulación para el Subsidio de Arriendo 2026 (Llamado Regular). Este beneficio estatal está pensado para familias de sectores medios y vulnerables que necesitan un apoyo económico mensual para cubrir el costo del alquiler de una vivienda, permitiéndoles además mantener su capacidad de ahorro para optar a la casa propia en el futuro.

Sin embargo, muchos postulantes quedan fuera del proceso por pequeños detalles en las fechas de los ahorros o por no cumplir los requisitos técnicos de la vivienda a arrendar.

¿Cuánto dinero cubre el beneficio en Santiago?

El subsidio entrega un aporte total de 170 UF, el cual se distribuye mensualmente con ciertos topes geográficos. En la Región Metropolitana (así como en las regiones extremas del país), el beneficio cuenta con condiciones diferenciadas debido al costo de la vida urbana:

El valor máximo del arriendo de la propiedad no puede superar las 13 UF (aproximadamente $515.000 pesos).

El aporte mensual máximo del Estado sube hasta las 4,9 UF (cerca de $194.000 pesos).

De esta forma, el beneficiario solo debe pagar la diferencia restante al arrendador. El subsidio puede ser utilizado de manera continua o discontinua por un plazo máximo de 8 años.

El “punto ciego” del ahorro mínimo

Para postular es obligatorio contar con un ahorro mínimo de 4 UF (aproximadamente $158.600 pesos) depositado en una Cuenta de Ahorro para la Vivienda. El gran error de muchos adultos jóvenes y familias es realizar este depósito el mismo día de la postulación. De acuerdo a las bases del Minvu, ese dinero debía estar depositado a más tardar el último día hábil del mes anterior, es decir, el 30 de junio de 2026.

Asimismo, la entidad financiera (BancoEstado, Scotiabank, Coopeuch o Caja Los Andes) debe tener convenio de consulta en línea con el Minvu.

Requisitos clave para el postulante

Ser mayor de 18 años y contar con cédula de identidad vigente (extranjeros deben presentar cédula de identidad para extranjeros vigente).

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo del 70% de vulnerabilidad .

Postular al menos con un núcleo familiar (cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijos). Excepción: Las personas que tengan más de 60 años al momento de postular no requieren acreditar núcleo familiar y pueden hacerlo solas.

Acreditar ingresos familiares mensuales entre 7 UF ($277.500 aprox.) y 25 UF ($991.000 aprox.). Si el grupo familiar supera los 3 integrantes, el tope máximo aumenta en 8 UF por cada miembro adicional.

La letra chica: ¿Qué pasa con el arrendador?

Aunque cumplas con todos tus requisitos, el subsidio no se aplicará si la vivienda escogida o su dueño no cumplen las siguientes reglas:

El arrendador no puede tener un vínculo de parentesco por consanguinidad ni afinidad con el beneficiario ni con ningún miembro de su grupo familiar. La vivienda debe contar de forma obligatoria con Certificado de Recepción Final (emitido por la Dirección de Obras Municipales) y no registrar prohibiciones de arriendo ni embargos.

¿Cómo y dónde postular?

El proceso estará disponible desde el 7 de julio hasta el 7 de agosto de 2026. Se puede realizar bajo dos modalidades: