Una compleja jornada de fiscalización vial y ambiental enfrentará la Región Metropolitana este martes 7 de julio de 2026. La Delegación Presidencial de la RM decretó Alerta Ambiental debido al empeoramiento en las condiciones de ventilación de la cuenca, lo que endurecerá los controles en las calles y prohibirá el uso de calefactores residenciales a leña (excepto pellets).

La restricción vehicular rige obligatoriamente entre las 07:30 y las 21:00 horas en toda la Provincia de Santiago, sumando además a las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Si te toca restricción y te arriesgas a salir, te expones a una multa que va desde 1 a 1,5 UTM (aproximadamente entre $66.000 y $100.000 pesos chilenos), la cual puede ser cursada de forma automatizada mediante el sistema de cámaras del Ministerio de Transportes.

A continuación, revisa si tu patente está incorporada en el calendario para este martes 7 de julio:

Vehículos con Sello Verde (Catalíticos)

(Inscritos antes del 1 de septiembre de 2011)

Dígitos prohibidos de circular: 0 y 1

Motocicletas

(Inscritas antes del 1 de septiembre de 2010)

Dígitos prohibidos de circular: 0 y 1

Vehículos SIN Sello Verde y no catalíticos

(Autos, station wagons y similares)

Dentro del anillo Américo Vespucio: Prohibición absoluta de circular (cualquier dígito).

Fuera del anillo Américo Vespucio (pero dentro de la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto): Patentes terminadas en 0, 1, 2 y 3.

Transportes de carga y buses sin sello verde

Buses de transporte privado, interurbanos y rurales: Restricción para patentes terminadas en 6, 7, 8 y 9 (entre las 10:00 y 16:00 horas).

Vehículos de carga (al interior del anillo Américo Vespucio): Restricción para patentes terminadas en 6, 7, 8 y 9.

¿Quiénes quedan totalmente exentos?

No se ven afectados por la medida los vehículos eléctricos, híbridos enchufables, vehículos a gas certificados, vehículos de emergencia, transporte escolar y autos de personas con discapacidad debidamente autorizados por la Seremi de Transportes.