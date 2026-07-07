Restricción vehicular este miércoles 1 de julio: el olvido por el que podrías pagar más de $100 mil

Con el inicio de un nuevo mes y las complejas condiciones de ventilación en la cuenca de Santiago, el Ministerio de Transportes mantiene la vigencia de la restricción vehicular para este miércoles 1 de julio en la Región Metropolitana. La medida, que forma parte del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, busca mitigar los índices de polución durante el invierno.

Si eres conductor en la capital, debes prestar especial atención al calendario. Salir a la calle en un día suspendido se considera una falta grave, cuyas multas fluctúan entre 1 y 1,5 UTM (aproximadamente entre $65.000 y $98.000 pesos chilenos). Además, la fiscalización no solo corre por cuenta de Carabineros e inspectores municipales, sino también mediante el sistema automatizado de cámaras de televigilancia distribuidas por las principales arterias de la ciudad.

¿Qué patentes NO pueden circular este miércoles 1 de julio?

La prohibición rige entre las 07:30 y las 21:00 horas en toda la provincia de Santiago, extendiéndose además a las comunas de Puente Alto y San Bernardo. Los dígitos seleccionados para esta jornada son:

Vehículos catalíticos (con sello verde) inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: patentes terminadas en 2 y 3 .

Motos inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010: terminadas en 2 y 3 .

Vehículos particulares sin sello verde (no catalíticos): patentes terminadas en 4, 5, 6 y 7 .

Transporte de carga con sello verde: dígitos terminados en 4, 5, 6 y 7.

Ojo con el Anillo Américo Vespucio

Es fundamental recordar que los automóviles y furgones que no cuentan con sello verde tienen una restricción aún más estricta: cuentan con una prohibición absoluta de ingresar al perímetro delimitado por el anillo Américo Vespucio, sin importar cuál sea el último número de su placa patente.

Si requieres verificar de forma directa la situación particular de tu automóvil o consultar excepciones específicas (como traslados de personas con Trastorno del Espectro Autista), puedes hacerlo directamente a través de las plataformas digitales dispuestas por las autoridades de transportes.