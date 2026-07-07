El Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) extendió una invitación crucial para las mujeres que buscan independizarse y formalizar un negocio propio. Se trata del fondo concursable Capital Pioneras, un beneficio estatal que entrega un subsidio de $3.500.000 no reembolsables para financiar asistencia técnica, marketing, infraestructura y capital de trabajo.

Sin embargo, a diferencia de otros fondos como el Capital Abeja o Semilla, este programa cuenta con un filtro estricto que pocas personas conocen: está destinado exclusivamente a proyectos en rubros donde históricamente la participación femenina ha sido baja.

Si estás pensando en postular, debes apurarte: el proceso de postulación cierra de forma definitiva el próximo miércoles 15 de julio a las 15:00 horas.

¿Cuáles son los rubros que sí acepta el Capital Pioneras?

Para que tu idea de negocio pase la primera etapa de evaluación de Sercotec, debe estar enfocada en sectores económicos masculinizados. Las bases oficiales destacan principalmente:

Construcción y obras operativas.

Explotación de minas y canteras (Minería).

Industrias manufactureras y metalmecánica.

Suministro de electricidad, gas, vapor y climatización.

Gestión de desechos, suministro de agua y descontaminación.

Transporte y almacenamiento.

Requisitos obligatorios para postular

Para registrarte en la plataforma, debes cumplir con las siguientes condiciones:

Ser mujer (sexo registral femenino) y mayor de 18 años. No tener inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). El beneficio busca la formalización de nuevos negocios, no el crecimiento de empresas que ya facturan. Tener residencia en la región donde se abre la convocatoria. No tener deudas laborales, previsionales ni tributarias vigentes.

El “detalle” económico que debes considerar

Aunque el subsidio cubre $3.500.000 (hasta $3,3 millones en inversiones y un máximo de $500 mil en gestión empresarial), las ganadoras deben contemplar un gasto inicial propio. Cada beneficiaria seleccionada deberá aportar en efectivo el equivalente al 3% del monto del subsidio asignado. Además, por ley, el fondo de Sercotec no cubre el pago de impuestos, por lo que el IVA de todas las compras y maquinarias adquiridas debe ser costeado por la emprendedora.

Paso a paso: ¿Cómo iniciar la postulación?

El proceso cuenta con cupos limitados a nivel nacional (325 subsidios en total) y se realiza de manera 100% online: