El invierno ya se siente con fuerza en la Región Metropolitana, y con la llegada de las vacaciones escolares, la búsqueda de panoramas familiares se vuelve una prioridad. Si te estás preguntando qué hacer en Santiago sin gastar de más y asegurando la entretención de grandes y chicos, las pistas de patinaje sobre hielo y las estructuras de toboganes gigantes se posicionan como los eventos imperdibles de la temporada.

A continuación, te presentamos la guía útil definitiva con ubicaciones, precios, cómo llegar y los descuentos que casi nadie aprovecha para disfrutar este invierno.

1. Pista de Hielo del Parque Bustamante (Providencia)

Es uno de los clásicos del invierno santiaguino. Ideal para ir en familia y disfrutar de un entorno verde en pleno corazón de la capital.

Dónde queda: Anfiteatro del Parque Bustamante.

Cómo llegar en Metro: Estación Parque Bustamante (Línea 5) o Estación Baquedano (Línea 1 y 5).

Dato de ahorro: Quienes cuenten con la Tarjeta Vecino Activa de Providencia pueden acceder a importantes descuentos en el valor de la entrada general. Las entradas se compran de forma online y por bloques horarios de una hora.

2. Cerogrados en Parque Araucano (Las Condes)

Una de las pistas de patinaje al aire libre más grandes de la capital, completamente techada para capear la lluvia o el frío extremo.

Dónde queda: Presidente Riesco 5698, Las Condes (interior del Parque Araucano).

Cómo llegar en Metro: Estación Manquehue (Línea 1) y luego caminar unas cuadras hacia el norte por Rosario Norte.

Beneficio local: Revisa los convenios activos si posees la Tarjeta Vecino de Las Condes. El valor del ticket estándar incluye el arriendo de patines y casco de seguridad.

3. Pistas en Mallplaza (Vespucio y Oeste)

Para quienes prefieren combinar el panorama con servicios, las pistas techadas de la cadena Cerogrados en centros comerciales son una excelente alternativa si resides en el sector sur o poniente de Santiago.

Ubicaciones: Mallplaza Vespucio (La Florida, Metro Vicuña Mackenna) y Mallplaza Oeste (Cerrillos).

Ventaja: Al estar dentro de centros comerciales, el estacionamiento está resguardado y cuentas con patios de comida inmediatos para abrigarse post-patinaje.

4. Toboganes Gigantes de Invierno

Para los amantes de la adrenalina suave, diversas comunas y productoras instalan toboganes de hielo artificial o rampas de trineos inflables gigantes durante el mes de julio, usualmente vinculados a ferias municipales de vacaciones de invierno.

Consejo útil: Antes de asistir, verifica las restricciones de altura mínima y edad (muchos exigen que menores de 5 años bajen acompañados por un adulto) y asiste con ropa que se pueda mojar o ensuciar ligeramente.

Consejos prácticos antes de salir de casa: