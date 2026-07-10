Alerta de lluvias por sistema frontal dejará hasta 100 mm de agua: ¿Qué regiones afectará?

Un potente y rápido sistema frontal encendió las alarmas de las autoridades meteorológicas en el país. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta oficial debido a un frente de mal tiempo que dejará intensas precipitaciones concentradas en un corto período de tiempo, acompañado de un factor que preocupa especialmente a los expertos: una isoterma cero alta.

El fenómeno comenzará a sentirse con fuerza desde la mañana de este martes 7 de julio y se extenderá hasta las primeras horas del miércoles 8 de julio. Debido al riesgo asociado, Senapred llamó a la población a tomar resguardos y evitar conductas de riesgo en las zonas afectadas.

¿Qué regiones serán afectadas y cuánta agua caerá?

De acuerdo al informe oficial de Meteorología, la alerta se concentra en tres regiones de la zona sur del país, estimándose los siguientes montos máximos de agua caída:

Región de La Araucanía: Los montos más altos se registrarán en la precordillera, donde se esperan entre 45 y 85 milímetros (mm) de agua.

Región de Los Ríos: Es una de las zonas más críticas. Se prevén entre 80 y 100 mm en los sectores del litoral y la Cordillera de la Costa, mientras que en la precordillera y cordillera los montos podrían empinarse hasta los 120 mm.

Región de Los Lagos: Se proyectan precipitaciones de entre 60 y 100 mm concentradas principalmente en la Cordillera de la Costa y la precordillera. En el litoral caerían hasta 90 mm.

¿Por qué preocupa la isoterma alta?

El gran peligro de este sistema frontal no es solo la cantidad de agua, sino la altitud de la isoterma cero, que se ubicará entre los 2.600 y 3.200 metros.

En términos sencillos, esto significa que lloverá de forma líquida en sectores altos de la cordillera donde normalmente cae nieve. Esta situación genera un arrastre inmediato de agua hacia las quebradas, aumentando drásticamente el riesgo de:

Deshielos prematuros y crecidas repentinas de ríos, canales y esteros.

Remociones en masa, aluviones y desprendimiento de tierra en rutas cordilleranas.

Cortes de caminos por acumulación de agua en periodos muy acotados.

Las autoridades recomiendan suspender actividades de senderismo o montañismo en estas regiones y mantenerse informado sobre las condiciones de las carreteras si te encuentras transitando por el sur del país.