Panoramas en Santiago: las mejores actividades gratis y familiares para este fin de semana
Muestras gratuitas que terminan este domingo, obras familiares y patinaje sobre hielo. Revisa la lista con precios, direcciones y horarios para disfrutar en la capital este 11 y 12 de julio.
Si buscas planes para salir en la capital este sábado 11 y domingo 12 de julio, la agenda cultural y de entretenimiento ofrece alternativas para todas las edades. Destacan exposiciones gratuitas en sus últimos días de exhibición, obras de teatro familiares e instalaciones de invierno.
1. Panoramas GRATIS (Últimos días)
Muestras de Harry Potter y Literatura Gótica en Providencia
Este domingo 12 de julio finalizan dos de las exposiciones gratuitas más concurridas del mes en la capital:
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Literatura Gótica: Un recorrido visual por clásicos como Drácula, Cumbres Borrascosas y Jane Eyre, junto a referentes contemporáneos.
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El Mágico Mundo de Harry Potter: Recreación de escenografías, objetos y personajes icónicos de la saga.
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Dónde: Fundación Cultural Providencia (Av. Nueva Providencia 1995, esquina Pedro de Valdivia).
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Horario: Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 horas.
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Entrada: Liberada.
2. Panoramas para disfrutar en familia
“Invierno Mágico” en Parque Araucano (Las Condes)
El Parque Araucano mantiene abiertas sus atracciones de temporada invernal:
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Pista de patinaje sobre hielo: $10.000 por 1 hora (incluye patines y casco). Venta en cerogrado.cl.
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Rueda de la Fortuna (30 metros de altura): Entradas desde $5.000 por persona en PuntoTicket.
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Tobogán de Hielo “Coolslide” (8 metros de alto): $6.000 por 3 bajadas en PuntoTicket.
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Dónde: Parque Araucano, Las Condes.
Obra “Eufóricas Emociones” (Teatro Azares)
Montaje infantil inspirado en la película Intensamente que aborda la empatía y resolución de conflictos mediante la comedia.
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Dónde: Teatro Azares (Huérfanos 2146, Santiago Centro).
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Cuándo: Sábado 11 de julio a las 17:00 horas.
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Entradas: $11.200 público general; $6.720 para niños, adultos mayores y estudiantes (vía Ticketplus).
3. Teatro, Danza y Experiencias
“La Sociedad de los Poetas Muertos” (Teatro)
Adaptación teatral de la célebre película de 1989 sobre la libertad, los sueños y la enseñanza.
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Dónde: Centro Cultural San Ginés (Mallinkrodt 112, Providencia).
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Cuándo: Sábado 11 de julio a las 20:00 horas.
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Entradas: Desde $14.400 en Ticketmaster (Obra para mayores de 13 años).
Danza Contemporánea: “De una luz a otra” (BANCH)
Espectáculo del Ballet Nacional Chileno que fusiona movimiento, iluminación y dramaturgia en vivo.
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Dónde: Teatro Municipal de Las Condes (Av. Apoquindo 3384).
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Cuándo: Sábado 11 (19:30 hrs) y Domingo 12 de julio (18:30 hrs).
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Entradas: Entre $16.000 y $22.000 público general (descuentos para vecinos en tmlascondes.cl).
“Almas Perdidas”: Experiencia de Terror en VR
Recorrido inmersivo de 25 minutos con cascos de realidad virtual en una mansión embrujada.
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Dónde: Metropolitan Santiago (Costanera Sur S.J. Escrivá de Balaguer 5600, Vitacura).
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Horarios: Sábado y domingo de 10:00 a 19:30 hrs (bloques agendados).
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Entradas: $10.000 por persona a través de Ticketmaster.