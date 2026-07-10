Si buscas planes para salir en la capital este sábado 11 y domingo 12 de julio, la agenda cultural y de entretenimiento ofrece alternativas para todas las edades. Destacan exposiciones gratuitas en sus últimos días de exhibición, obras de teatro familiares e instalaciones de invierno.

1. Panoramas GRATIS (Últimos días)

Muestras de Harry Potter y Literatura Gótica en Providencia

Este domingo 12 de julio finalizan dos de las exposiciones gratuitas más concurridas del mes en la capital:

Literatura Gótica: Un recorrido visual por clásicos como Drácula , Cumbres Borrascosas y Jane Eyre , junto a referentes contemporáneos.

El Mágico Mundo de Harry Potter: Recreación de escenografías, objetos y personajes icónicos de la saga.

Dónde: Fundación Cultural Providencia (Av. Nueva Providencia 1995, esquina Pedro de Valdivia).

Horario: Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 horas.

Entrada: Liberada.

2. Panoramas para disfrutar en familia

“Invierno Mágico” en Parque Araucano (Las Condes)

El Parque Araucano mantiene abiertas sus atracciones de temporada invernal:

Pista de patinaje sobre hielo: $10.000 por 1 hora (incluye patines y casco). Venta en cerogrado.cl.

Rueda de la Fortuna (30 metros de altura): Entradas desde $5.000 por persona en PuntoTicket.

Tobogán de Hielo “Coolslide” (8 metros de alto): $6.000 por 3 bajadas en PuntoTicket.

Dónde: Parque Araucano, Las Condes.

Obra “Eufóricas Emociones” (Teatro Azares)

Montaje infantil inspirado en la película Intensamente que aborda la empatía y resolución de conflictos mediante la comedia.

Dónde: Teatro Azares (Huérfanos 2146, Santiago Centro).

Cuándo: Sábado 11 de julio a las 17:00 horas.

Entradas: $11.200 público general; $6.720 para niños, adultos mayores y estudiantes (vía Ticketplus).

3. Teatro, Danza y Experiencias

“La Sociedad de los Poetas Muertos” (Teatro)

Adaptación teatral de la célebre película de 1989 sobre la libertad, los sueños y la enseñanza.

Dónde: Centro Cultural San Ginés (Mallinkrodt 112, Providencia).

Cuándo: Sábado 11 de julio a las 20:00 horas.

Entradas: Desde $14.400 en Ticketmaster (Obra para mayores de 13 años).

Danza Contemporánea: “De una luz a otra” (BANCH)

Espectáculo del Ballet Nacional Chileno que fusiona movimiento, iluminación y dramaturgia en vivo.

Dónde: Teatro Municipal de Las Condes (Av. Apoquindo 3384).

Cuándo: Sábado 11 (19:30 hrs) y Domingo 12 de julio (18:30 hrs).

Entradas: Entre $16.000 y $22.000 público general (descuentos para vecinos en tmlascondes.cl).

“Almas Perdidas”: Experiencia de Terror en VR

Recorrido inmersivo de 25 minutos con cascos de realidad virtual en una mansión embrujada.