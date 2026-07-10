Corea del Centro: reforma económica, empleo sin crecimiento y déficit eléctrico
Hoy en Corea del Centro: la oposición prepara una ofensiva ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Miscelánea mientras crece el debate por la invariabilidad tributaria. ¿Qué dice esta disputa sobre su capacidad para enfrentar al Gobierno? Lo analizan Rodrigo Castillo e Iván Weissman.
Esta semana, la oposición decidió actuar de manera coordinada frente a la Ley Miscelánea y acordó recurrir al Tribunal Constitucional una vez que el proyecto complete su tramitación en el Senado. La determinación fue adoptada tras una reunión que congregó a dirigentes y abogados constitucionalistas del PS, PPD, Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Liberal y Democracia Cristiana.
El requerimiento buscará cuestionar normas de carácter tributario y medioambiental que el bloque estima contrarias a la Constitución. La estrategia jurídica será liderada por Tomás Jordán, luego de una semana marcada por las diferencias internas que provocó el acuerdo alcanzado entre senadores del PPD y el Gobierno respecto de la invariabilidad tributaria.
Hoy en Corea del Centro de El Mostrador, junto a Fran Castillo, analizamos el avance del proyecto impulsado por el ministro Jorge Quiroz, el debate sobre la invariabilidad tributaria, la rebaja del impuesto corporativo y las dudas constitucionales que podrían terminar en el Tribunal Constitucional.
Además, abordamos una pregunta de fondo: ¿qué revela esta tramitación sobre la capacidad de la oposición para enfrentar a un Gobierno con mayoría y construir una narrativa política propia? Lo conversamos junto al abogado Rodrigo Castillo y al editor de El Mostrador Semanal, Iván Weissman.