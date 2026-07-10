La reciente ofensiva de cobros y retenciones judiciales por deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) ha encendido las alarmas entre miles de trabajadores chilenos. Ante el temor de ver sus liquidaciones de sueldo disminuidas, surge la duda legal: ¿Es posible que una empresa o el Estado te embargue el salario directamente?

La regla general en la legislación laboral chilena es clara: las remuneraciones son inembargables. El Código del Trabajo protege el dinero que recibes mes a mes para asegurar la subsistencia de tu familia. Sin embargo, existen “ventanas legales” muy específicas donde tu empleador estará obligado por un tribunal a descontar parte de tu sueldo.

El límite de la UF: ¿Cuánto de mi sueldo está legalmente protegido?

El artículo 57 del Código del Trabajo establece el blindaje principal para los trabajadores. Solo se puede embargar la parte del sueldo que exceda las 56 Unidades de Fomento (UF).

Al valor actual de la UF en junio de 2026 (aproximadamente $38.000 por unidad), el monto protegido totaliza cerca de $2.128.000 pesos líquidos.

Esto significa que si tu sueldo es menor a esa cifra, ninguna deuda de consumo comercial (bancos, retail o tarjetas de crédito) puede tocar tu liquidación de remuneraciones. Si ganas más que eso, solo el excedente por sobre los 2,1 millones de pesos queda expuesto a un embargo judicial.

Las dos grandes excepciones: Pensión de alimentos y el CAE

Existen dos escenarios urgentes donde las reglas de protección cambian drásticamente y donde sí verás un descuento directo por orden del tribunal:

Deudas por Pensión de Alimentos: Es la excepción más severa. La ley chilena permite embargar el sueldo del demandado sin importar si gana menos del límite de las 56 UF. El único límite legal es que el descuento dictado por el Tribunal de Familia no puede superar el 50% de las rentas líquidas del trabajador.

Obligaciones con Organismos Públicos (Caso CAE): El artículo 58 del Código del Trabajo faculta a instituciones del Estado a exigir retenciones. La Tesorería General de la República (TGR) puede solicitar directamente a los empleadores que retengan parte de la remuneración de un trabajador para saldar deudas fiscales, como el Crédito con Aval del Estado, aplicando el límite del excedente de las 56 UF o mediante convenios de pago obligatorios.

Ninguna de estas medidas ocurre de la noche a la mañana. Para que tu sueldo sea tocado, debe existir una notificación judicial previa hacia tu empleador o una resolución ejecutiva de la Tesorería. Las empresas de cobranza extrajudicial que amenazan con “embargar tu sueldo mañana mismo” a través de un llamado telefónico están cometiendo una ilegalidad.