Un nuevo apoyo económico orientado a los hogares más vulnerables comenzó su tramitación en el Congreso Nacional. Se trata del Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, una iniciativa presentada por el Ejecutivo que busca entregar un alivio directo frente al costo de la vida.

Dado que la propuesta cuenta con discusión inmediata en la Cámara de Diputadas y Diputados, el beneficio aún no está vigente ni se puede solicitar. Sin embargo, el texto establece con claridad los criterios de asignación y los montos en caso de ser aprobado.

Aviso importante: Este aporte corresponde a un proyecto de ley en trámite legislativo. No existen postulaciones ni pagos habilitados hasta que la iniciativa sea promulgada y publicada en el Diario Oficial.

¿Cuál es el monto del Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez?

El proyecto contempla un pago único de $30.000 por cada menor de edad que cumpla con las condiciones fijadas.

Al ser un monto individual por cada causante, el total a recibir dependerá de la cantidad de niños o niñas en el hogar. Por ejemplo:

Hogar con 1 menor causante: $30.000

Hogar con 2 menores causantes: $60.000

Hogar con 3 menores causantes: $90.000

¿Cuáles son los requisitos propuestos?

Para que un menor genere el bono, el proyecto exige cumplir dos condiciones simultáneas:

Tener hasta 13 años de edad cumplidos al 1 de junio de 2026. Pertenecer al 80% más vulnerable de la población, de acuerdo a la calificación del Registro Social de Hogares (RSH).

¿Quién cobra el dinero en la familia?

Cada niño o niña generará un solo bono. El pago no requerirá un trámite adicional si el menor ya está vinculado a prestaciones del Estado. La ley establece que el dinero se entregará priorizando a:

La persona que recibe el Subsidio Familiar (SUF) por ese menor.

Quien cobra la Asignación Familiar o Maternal .

Quien percibe el Subsidio de Discapacidad .

Quien recibe transferencias del subsistema Seguridades y Oportunidades.

En caso de que el menor no esté asociado a ninguno de estos beneficios previos, el monto se pagará directamente al jefe o jefa de hogar registrado en el RSH.

¿Cómo y cuándo se pagaría?

El pago se realizará en una sola cuota a través del Instituto de Previsión Social (IPS) y las entidades administradoras habituales, privilegiando el depósito electrónico (como CuentaRUT). Si se aprueba la ley, los beneficiarios tendrán un plazo de hasta 9 meses para cobrar el dinero desde la fecha de emisión.