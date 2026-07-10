Al Pan Pan: Continuamos el análisis de los acuerdos en el Congreso y el quiebre oficialista

Este viernes asume la presidencia del Tribunal Constitucional María Pía Silva, quien además contará con voto dirimente en caso de empate, un factor que podría incidir en futuras resoluciones del organismo.

Silva es considerada una ministra cercana al centro político. Militó en la Democracia Cristiana y tuvo cercanía con figuras como Mario Fernández y Soledad Alvear.

Entre sus decisiones recientes, votó por declarar constitucionales algunas normas del proyecto de Escuelas Protegidas impulsado por el Gobierno, entre ellas:

La obligación de notificar a Carabineros para la revisión de mochilas cuando no estén presentes padres o apoderados.

La facultad de las policías para revisar pertenencias sin autorización previa de un fiscal.

La pérdida de la prioridad de admisión en establecimientos con sobredemanda para estudiantes expulsados o con matrícula cancelada por hechos que afecten la convivencia escolar.

Hoy, en Al Pan Pan con Mirna Schindler: sobre el nuevo escenario en el Tribunal Constitucional y los equilibrios que podría generar la llegada de Silva, conversamos con el abogado constitucionalista y director del Doctorado en Derecho de la UDP, Javier Couso.

En paralelo, la oposición enfrenta un quiebre luego de que un grupo de senadores del PPD anunciara su respaldo a la megarreforma, tras el acuerdo alcanzado con el Gobierno para escalonar la invariabilidad tributaria según el monto de la inversión de cada empresa.

Sin embargo, durante la jornada de ayer los partidos del oficialismo intentaron cerrar filas y acordaron presentar un requerimiento conjunto ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Miscelánea, una vez que finalice su tramitación en el Senado.

La decisión fue adoptada tras una reunión realizada en la sede del Partido Socialista, en la que participaron presidentes de partido, jefes de bancada y abogados constitucionalistas del PS, PPD, Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Liberal y Democracia Cristiana.

Para analizar este escenario conversamos con la diputada del Partido Comunista por la Región Metropolitana, Irací Hassler.