Vacaciones de invierno 2026: ¿Cuándo es el regreso a clases en Santiago?

Las vacaciones de invierno llegaron a su fin para gran parte del país. El diseño del calendario escolar 2026 del Ministerio de Educación (Mineduc) estableció que la mayoría de los estudiantes de la Región Metropolitana y otras zonas del territorio nacional deban preparar sus mochilas para retomar el año escolar.

Si eres de Santiago, el descanso terminó: el regreso oficial a clases para el segundo semestre está fijado para este lunes 6 de julio. A continuación, te detallamos cómo opera el retorno a las aulas tanto en la capital como en el resto de las regiones, ya que algunas zonas cuentan con semanas adicionales debido a criterios climáticos y de salud pública.

El calendario de regreso a clases en Santiago y regiones

Vuelven a clases este lunes 6 de julio: Los estudiantes de las siguientes regiones terminaron sus vacaciones este viernes 3 de julio y se reintegran a las aulas de forma inmediata:

Región Metropolitana

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

O’Higgins

Maule

Ñuble

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Vuelven a clases el lunes 20 de julio: En estas zonas contaron con un receso extendido o diferenciado, por lo que el retorno se aplaza dos semanas más:

Antofagasta

Los Lagos

Magallanes y la Antártica Chilena

Vuelven a clases el lunes 27 de julio: Debido a que su calendario del primer semestre terminó más tarde, el descanso se prolonga hasta fines de mes en:

Arica y Parinacota

Tarapacá

Aysén

Ojo con el tránsito en Santiago

Para los adultos de la capital, el retorno a clases de este lunes 6 de julio implica el regreso del denominado “tránsito en hora punta escolar”. Se recomienda adelantar los viajes en el transporte público y vehículos particulares, ya que los flujos vehiculares habituales en Santiago se reactivarán por completo desde las primeras horas de la mañana.