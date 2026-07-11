Durante el periodo de gestación, las trabajadoras en Chile —así como los trabajadores cuyas cónyuges dependientes estén embarazadas— tienen derecho a percibir la Asignación Maternal, un beneficio estatal de apoyo económico que se otorga por todo el periodo de embarazo.

Aunque el beneficio cubre los nueve meses de gestación, existe una regla clave sobre el momento de la solicitud que muchas personas desconocen: el trámite solo puede realizarse a partir del quinto mes de embarazo (20 semanas), lo que activa un pago retroactivo acumulado por todos los meses transcurridos.

Montos de la Asignación Maternal según tu sueldo

El monto de la Asignación Maternal se calcula en función de la renta bruta mensual del beneficiario o beneficiaria:

Sueldos de hasta $649.039: Recibes $22.601 mensuales por cada mes de gestación.

Sueldos desde $649.040 hasta $947.990: Recibes $13.870 mensuales por cada mes de gestación.

Sueldos desde $947.991 hasta $1.478.539: Recibes $4.382 mensuales por cada mes de gestación.

Sueldos sobre $1.478.539: Recibes $0, aunque mantienes el derecho a los convenios y cargas de salud correspondientes.

El dato clave: Si solicitas el beneficio exactamente al cumplir el quinto mes de gestación y perteneces al primer tramo de ingresos, recibirás en un solo pago retroactivo $113.005 (correspondientes a los 5 meses acumulados), y luego seguirás cobrando $22.601 mes a mes hasta el nacimiento.

Requisitos y quiénes pueden solicitarlo

Pueden acceder a la Asignación Maternal:

Trabajadoras dependientes e independientes con cotizaciones previsionales al día. Trabajadores dependientes e independientes cuyas cónyuges embarazadas sean acreditadas como su carga familiar. Embarazadas sin empleo o del sector informal: Si no cuentas con cotizaciones ni previsión de salud y perteneces al 60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH), puedes solicitar el Subsidio Maternal (SUF Maternal) directamente en tu municipalidad.

Paso a paso para realizar el trámite

Paso 1 (Semana 20 de gestación): Solicita a tu médico o matrona el certificado que acredite el quinto mes de embarazo. Si es emitido por un profesional privado, debe estar visado por la COMPIN.

Paso 2: Presenta el certificado y tu cédula de identidad en la entidad que corresponda a tu previsión: la Caja de Compensación a la que esté afiliada tu empresa, tu AFP , o en sucursales de ChileAtiende / IPS .

Paso 3: Una vez aprobada la carga, la entidad pagadora liquidará el dinero retroactivo acumulado y mantendrá los depósitos mensuales hasta el término de la gestación.

Fuero laboral y descansos Prenatal y Postnatal

Junto al beneficio económico, la legislación laboral protegida por la Dirección del Trabajo otorga a la mujer gestante garantías fundamentales de empleo: