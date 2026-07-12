Un nuevo sistema frontal frío se aproxima a la zona central de Chile. El fenómeno ingresará durante la noche de este miércoles y se extenderá hasta las primeras horas del sábado, trayendo consigo lluvias, vientos moderados y precipitaciones de nieve en la cordillera.

De acuerdo con el agroclimatólogo de la Universidad de Talca, Patricio González Colville, el evento meteorológico tendrá diferente intensidad a lo largo del país, concentrando su mayor fuerza al sur de la Región del Maule.

¿Cuándo y cuánto lloverá en la Región Metropolitana?

Para la Región Metropolitana y la zona norte del sistema frontal, las lluvias llegarán de manera más atenuada. Se prevén chubascos débiles y aislados entre el jueves y el viernes, acompañados de una baja en las temperaturas máximas.

No obstante, las autoridades y especialistas recomiendan precaución en sectores urbanos de la capital, ya que el comportamiento de los frentes de este invierno se caracteriza por precipitaciones concentradas en breves lapsos de tiempo, lo que incrementa el riesgo de anegamientos en calles y pasos nivel.

El panorama en la Región del Maule y el sur

En la zona centro-sur, el impacto será más pronunciado a través de dos pulsos:

Miércoles por la noche: Primeros chubascos débiles acompañados de ráfagas de viento de entre 40 y 50 km/h .

Viernes: Un segundo pulso más intenso dejará entre 40 y 50 mm de agua en las provincias de Linares y Cauquenes, y cerca de 35 mm en Talca y Curicó (este último evento, sin vientos fuertes).

Zona Cordillerana: Se esperan varios centímetros de nieve, lo que ayudará a mitigar el déficit hídrico acumulado en la zona central.

Alerta para el resto del invierno: ríos atmosféricos y fenómeno de El Niño

Este sistema frontal marca el inicio formal del ciclo de precipitaciones invernales más intensas. Según el especialista del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología (CITRA), los episodios más severos se concentrarán entre fines de julio y agosto.