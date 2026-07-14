Completar el álbum oficial del Mundial 2026 es uno de los desafíos más grandes y costosos para los fanáticos del fútbol. Con una edición masiva que incluye un total de 980 láminas, el tradicional método de anotar los números faltantes en un papelito o en un block de notas del celular ya quedó obsoleto.

Para solucionar el desorden y acelerar el llenado, se ha vuelto viral entre los coleccionistas “Figuritas” (disponible bajo el nombre Figuritas Álbum Mundial 2026), una aplicación móvil gratuita diseñada específicamente para gestionar tu progreso en tiempo real, identificar repetidas al instante y encontrar personas para intercambiar de manera inteligente.

¿Cómo funciona la app para no perder el control de tus láminas?

La plataforma opera de manera sumamente intuitiva y actúa como un inventario de bolsillo:

Control total: Al abrirla, seleccionas el álbum del Mundial 2026. Te aparecerá una grilla numérica donde basta con un toque para marcar las láminas que ya pegaste.

Sección de Repetidas: Con un doble toque, añades las figuritas que te salieron duplicadas en los sobres. La app calcula automáticamente tu porcentaje de avance y cuántas te quedan pendientes.

El “Match” definitivo: Cómo cambiar láminas en Santiago usando QR

El verdadero valor diferencial de esta herramienta y que te ahorrará largas tardes de descarte manual es su sistema de conectividad. La app genera un código QR único basado en tu base de datos personal.

Cuando te juntes con amigos, compañeros de trabajo o asistas a los clásicos puntos masivos de intercambio en Santiago (como el Paseo Ahumada, las afueras de estaciones de Metro clave o el Parque Bustamante los fines de semana), ya no tendrás que dictar los números en voz alta.

Bastará con que la otra persona escanee tu QR desde la aplicación. En menos de un segundo, la pantalla les mostrará un reporte cruzado: cuáles de tus repetidas le sirven a él y cuáles de sus duplicadas te faltan a ti. Una automatización perfecta para optimizar el presupuesto y rellenar los casilleros vacíos de la cita planetaria antes que nadie.

La aplicación es completamente gratuita y no requiere registros pagados para habilitar sus funciones principales. Se puede descargar directamente buscando “Figuritas” tanto en la Google Play Store para dispositivos Android, como en la App Store para usuarios de iPhone.