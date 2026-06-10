Tres días de gastronomía, degustaciones y ofertas marcarán el SaborUSA Food Fest

Las ferias gastronómicas se han transformado en una de las principales vitrinas para descubrir tendencias de consumo, conocer nuevos productos y acercarse a distintas culturas a través de la comida. Bajo esa premisa, Santiago se prepara para recibir una nueva edición de SaborUSA Food Fest, un encuentro que reunirá durante tres días a marcas, importadores y productores vinculados a la industria alimentaria estadounidense.

La actividad se realizará entre el 12 y el 14 de junio en la Plaza Central de Mall Alto Las Condes y forma parte de las actividades conmemorativas de Freedom 250, iniciativa que celebra los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

Un recorrido por productos que ya forman parte del consumo cotidiano

Desde salsas picantes y condimentos hasta quesos, snacks, bebidas y productos gourmet, el festival busca reunir en un mismo espacio alimentos que han ido ganando presencia en el mercado chileno durante los últimos años.

Organizado por la Embajada de Estados Unidos en Chile y la Oficina de Asuntos Agrícolas (USDA), el evento tendrá entrada liberada y contará con degustaciones, activaciones, concursos y promociones especiales para los asistentes.

La inauguración estará encabezada por Brandon Judd, embajador de Estados Unidos en Chile, junto a representantes del sector público y privado.

Más allá de la exhibición de productos, la actividad busca mostrar parte de la relación comercial que ambas naciones mantienen en materia agrícola y alimentaria, en un contexto donde Estados Unidos se ha consolidado como uno de los principales proveedores de alimentos para el mercado chileno.

Marcas reconocidas y lanzamientos para el público chileno

Uno de los atractivos del festival será la participación de cerca de diez importadores nacionales que representan algunas de las marcas estadounidenses más reconocidas del mercado.

Entre ellos estará Comarsa, que presentará productos de marcas como Maruchan, Pretzel Crisps y Ragú. Además de exhibiciones y degustaciones, el espacio contará con dinámicas interactivas para los visitantes.

El bourbon también tendrá presencia destacada a través de Evan Williams, marca que exhibirá distintas variedades de su portafolio, incluyendo etiquetas tradicionales y expresiones premium. Durante el evento se desarrollarán experiencias vinculadas a la mixología y actividades para quienes deseen conocer más sobre esta categoría de destilados.

Los lácteos y quesos también tendrán protagonismo

El California Milk Advisory Board (CMAB), organismo que representa a los productores lecheros del estado de California, participará mostrando productos elaborados bajo el sello Real California Milk, certificación que identifica alimentos producidos con leche 100% californiana.

A ello se sumará el Consejo de Exportación de Productos Lácteos de Estados Unidos (USDEC), que presentará variedades de quesos que han comenzado a ganar espacio entre los consumidores chilenos, como Pepper Jack y Colby Jack.

La presencia de estas organizaciones refleja la relevancia que los productos lácteos estadounidenses mantienen dentro de las exportaciones agrícolas hacia Chile.

Sabores conocidos y nuevas propuestas

Otra de las compañías participantes será Jumbo, que llegará con una selección de productos que ya forman parte de la oferta habitual para los consumidores nacionales.

Entre ellos figuran salsas BBQ, condimentos, mezclas para bebidas, harinas y diversos snacks que se comercializan en el país.

Por su parte, Protteina Foods aprovechará la instancia para introducir dos nuevas marcas al mercado chileno. Se trata de Zolli Candy, línea de dulces libres de azúcar y gluten, y Califia Farms, especializada en productos vegetales para acompañar café y otras preparaciones.

Un vitrineo gastronómico en la antesala del Día del Padre

La realización del festival coincide con una fecha estratégica para el comercio, ya que se desarrollará una semana antes de la celebración del Día del Padre.

Los organizadores anticipan que varios expositores ofrecerán promociones especiales, formatos de regalo y descuentos dirigidos a quienes buscan alternativas para esa ocasión.

Desde sets de salsas y productos para parrilla hasta destilados y alimentos gourmet, el evento apunta a transformarse en una instancia para conocer productos y acceder a ofertas especiales.

La relación comercial detrás de los productos

Más allá de la experiencia gastronómica, el encuentro también refleja la importancia del intercambio comercial entre Chile y Estados Unidos en el ámbito alimentario.

Según cifras entregadas por la organización, durante 2025 las exportaciones agrícolas estadounidenses hacia Chile alcanzaron los 948,3 millones de dólares. Más del 63% de ese monto correspondió a productos orientados directamente al consumidor final.

Actualmente, Estados Unidos es el cuarto proveedor de productos agrícolas para el mercado chileno, con una participación cercana al 9,5%.

Entre los alimentos más exportados destacan precisamente varias de las categorías que estarán presentes en la feria: productos lácteos, salsas y condimentos, preparaciones alimenticias, carnes, snacks, cervezas y bebidas destiladas.

Con entrada gratuita y una programación orientada a públicos de distintas edades, SaborUSA Food Fest busca transformarse en una experiencia gastronómica familiar que permita conocer productos, degustar preparaciones y acercarse a parte de la cultura culinaria estadounidense.

Durante tres jornadas, los asistentes podrán recorrer distintos stands, participar en actividades promocionales y descubrir tendencias que hoy forman parte de una industria alimentaria cada vez más globalizada y presente en las mesas chilenas.