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Lluvia en Santiago: hasta qué día lloverá y qué frentes afectarán a la capital DATOS ÚTILES Cedido

Lluvia en Santiago: hasta qué día lloverá y qué frentes afectarán a la capital

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

De los cuatro sistemas frontales anunciados para el país, dos golpearán con fuerza a la Región Metropolitana. Revisa los días clave de precipitaciones y cuándo habrá una tregua.

El Mostrador Fuente Preferida

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronostica una semana de alta actividad frontal con hasta cuatro sistemas sucesivos recorriendo el país. Sin embargo, para la Región Metropolitana la situación tendrá matices clave: solo los dos primeros frentes impactarán con intensidad la capital.

Si vives en la Región Metropolitana o te desplazas diariamente por el Gran Santiago, esto es lo que debes considerar para organizar tus traslados y precauciones en el hogar:

Calendario de lluvias para Santiago y la Zona Central

  • Lunes y Martes (1° y 2° frente): Son los días de mayor concentración de precipitaciones en la capital. Se prevén chubascos continuos con acumulados que podrían oscilar entre los 10 y 25 mm, acompañados de ráfagas de viento de hasta 30 km/h y precipitaciones de nieve en la cordillera.

  • Miércoles y Jueves (3° frente): El tercer sistema frontal ingresará desplazándose hacia el sur-centro (Valparaíso a Aysén). En Santiago sus efectos serán muy débiles o marginales, registrándose principalmente cielos nublados y lloviznas aisladas.

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  • Viernes a Domingo (4° frente): El cuarto evento meteorológico concentrará su impacto entre las regiones del Maule, Biobío y la zona austral. En la Región Metropolitana no tendrá incidencia directa, abriendo paso a una tregua de precipitaciones con descenso marcado de las temperaturas mínimas.

Recomendaciones útiles para el usuario urbano

  1. Planificación de viajes: Anticipa tus salidas en horas de mayor congestión vehicular durante lunes y martes. Las precipitaciones continuas suelen generar empozamientos en pasos nivel y avenidas estructurantes de la capital.

  2. Calefacción y humedad: Tras el paso de las precipitaciones a mitad de semana, se anticipa un descenso de temperaturas. Ventila ambientes cerrados entre episodios de lluvia para prevenir condensación y hongos en muros.

  3. Revisión de techumbres y desagües: Aunque el pronóstico para Santiago se debilita hacia el fin de semana, la acumulación de hojas puede obstruir canaletas antes del término de los chubascos del martes.

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