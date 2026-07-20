Restricción vehicular este martes 21 de julio: el olvido por el que podrías pagar más de $100 mil

Como parte del Plan de Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana, este martes 21 de julio rige una nueva jornada de restricción vehicular en el Gran Santiago. La medida busca reducir los índices de contaminación durante la época invernal y se mantiene vigente de lunes a viernes (excepto festivos) entre las 07:30 y las 21:00 horas.

Si circulas sin respetar la medida, te expones a una multa catalogada como grave, que va de 1 a 1,5 UTM (aproximadamente entre $65.000 y $98.000 pesos).

Patentes con restricción vehicular este martes 21 de julio

De acuerdo al calendario oficial del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), los dígitos prohibidos para transitar este martes son:

Autos, station wagons y similares con sello verde (inscritos antes del 1 de septiembre de 2011): dígitos 0 y 1 .

Motocicletas y similares (inscritas antes del 1 de septiembre de 2010): dígitos 0 y 1 .

Vehículos sin sello verde y motocicletas anteriores a 2002: dígitos 0, 1, 2 y 3 .

Buses interurbanos, privados y transporte de carga sin sello verde: dígitos 0, 1, 2 y 3.

Atención: Todos los vehículos sin sello verde y motocicletas anteriores al año 2002 tienen prohibición absoluta de ingresar al perímetro delimitado por el anillo Américo Vespucio, independientemente del último dígito de su patente.

Perímetro y comunas donde rige la medida

La prohibición de circular aplica en toda la Provincia de Santiago, además de las comunas perimetrales de San Bernardo y Puente Alto.

La fiscalización se realiza de forma presencial por Carabineros e Inspectores Municipales/de Transportes, pero principalmente a través de la red automatizada de más de 400 cámaras de vigilancia desplegadas en las principales arterias de la capital.

¿Quiénes quedan exentos de la restricción?

Están liberados de la prohibición de circular:

Vehículos 100% eléctricos, híbridos o a gas homologados.

Vehículos pertenecientes a personas con discapacidad (debidamente acreditados con credencial o certificado del Registro Civil).

Ambulancias, vehículos de emergencia, coches mortuorios y transporte público institucional o escolar autorizado.

La medida del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) estará vigente de manera permanente hasta el próximo 31 de agosto de 2026.