Un alivio directo para el bolsillo de las familias que premia el esfuerzo en las salas de clases. El Bono Logro Escolar 2026 ya tiene fijados sus montos actualizados para este año, destinados a los estudiantes de mejor rendimiento académico que pertenezcan a los sectores más vulnerables del país.

Este beneficio estatal, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, destaca por ser 100% automático, lo que significa que las familias no deben realizar ninguna postulación ni trámite en línea para recibir el dinero.

¿En qué cursos se debe estar para recibir el beneficio?

Para tener derecho al aporte, el alumno debe cumplir con el rango educativo establecido por la ley. Los estudiantes deben haber cursado los siguientes niveles durante el año escolar anterior (2025):

Educación Básica: Desde 5° hasta 8° básico.

Educación Media: Desde 1° hasta 4° medio.

A esto se suma una regla que pocos conocen: el beneficio tiene una edad límite de hasta 24 años. Esto permite proteger y premiar a aquellos jóvenes que, por diversas realidades, están terminando su educación media en una edad mayor a la habitual.

Los montos de 2026 y el “efecto multiplicador”

El dinero se divide en dos tramos según el rendimiento del alumno dentro de su misma promoción (ranking que junta a todos los cursos del mismo nivel en el colegio):

Tramo 1 ($85.057): Para los alumnos que se ubiquen dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su generación.

Tramo 2 ($51.036): Para los estudiantes que se encuentren en el segundo 15% de mejores notas (entre el 15% y el 30% superior).

El dato clave: El beneficio no se entrega por grupo familiar, sino por cada estudiante que cumpla los requisitos. Esto significa que si en una casa hay dos hermanos en el primer tramo y uno en el segundo, el hogar recibirá un pago único acumulado de $221.150 ($85.057 + $85.057 + $51.036).

Requisitos sociales y fecha de pago

Además de las notas, el grupo familiar del estudiante debe cumplir simultáneamente con dos condiciones socioeconómicas fijadas al 31 de marzo del año anterior:

Pertenecer al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH). Ser parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar.

¿Cuándo se paga?

La nómina oficial de alumnos seleccionados se liberará durante el mes de septiembre de 2026. En esa fecha, el dinero se depositará directamente en la cuenta bancaria del cobrador asignado. Si el grupo familiar no registra una cuenta activa, el Estado gestionará la apertura de una CuentaRUT de BancoEstado de forma completamente gratuita.