Las intensas lluvias y ráfagas de viento del sistema frontal que afecta a la zona central han dejado a miles de hogares sin suministro eléctrico. Para la mayoría es una molestia, pero para las familias con pacientes electrodependientes se trata de una emergencia vital.

Si tú o algún familiar dependen de una máquina conectada a la corriente para vivir, la legislación chilena (a través de la Ley N° 21.304 o Ley Lucas Riquelme) te entrega un marco de protección especial. Aquí te explicamos de forma simple cuáles son tus derechos reales, cómo se calcula el descuento en tu boleta y el proceso oficial de inscripción.

¿Cuáles son los beneficios reales de estar inscrito?

Estar en el registro oficial otorga herramientas de resguardo legal frente a empresas distribuidoras como Enel, CGE o Chilquinta:

Prohibición de corte por deuda: Aunque la vivienda registre boletas vencidas o saldos impagos, la empresa eléctrica tiene estrictamente prohibido suspender el suministro en el domicilio donde resida el paciente inscrito.

Mitigación con equipos de respaldo: Las compañías están obligadas a buscar soluciones técnicas para mitigar los efectos de un corte de luz. Esto suele traducirse en la entrega temporal o permanente en comodato de un generador o una batería de respaldo. Ojo: Esto no es automático para todos los casos, sino que queda sujeto a la evaluación técnica que realice la empresa eléctrica según la situación del hogar.

Prioridad en la reposición: Ante contingencias masivas o apagones por temporales, las viviendas del registro entran de forma prioritaria en las rutas de las cuadrillas de emergencia.

Descuento personalizado en la boleta: La ley contempla una bonificación en el consumo de energía, pero no es un monto de dinero fijo automático. El beneficio consiste en la rebaja del consumo eléctrico asociado exclusivamente al uso de los dispositivos médicos. Para calcularlo, se evalúa la potencia nominal del aparato y las horas de uso diario (en muchos casos estándar, esta bonificación puede llegar a un equivalente de 50 kWh mensuales).

Requisitos y documentos que debes tener a mano

Para realizar el trámite, debes digitalizar (en formato PDF o mediante una fotografía nítida) los siguientes antecedentes obligatorios:

Certificado del Médico Tratante: Documento oficial firmado por el profesional de la salud. Debe detallar la patología, especificar el equipo médico requerido y las horas de conexión necesarias. Importante: Este certificado tiene una vigencia de 1 año y debe ser renovado. Formulario de Solicitud de Registro: Documento oficial provisto por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Copia de la boleta de luz: Es indispensable para identificar el “Número de Cliente” y la dirección exacta del medidor, sin importar si la cuenta no está a nombre del paciente.

Cómo hacer la inscripción paso a paso de forma digital

Para evitar las esperas en los canales de atención de las propias compañías distribuidoras, el método más rápido y centralizado es realizar la postulación directamente ante el organismo fiscalizador del Estado:

Ingresa al portal web de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Selecciona la opción “Solicitud de Registro de Pacientes Electrodependientes”. Completa los campos requeridos con los datos del paciente y la dirección del domicilio. Sube el certificado médico firmado y la boleta de luz correspondiente. Una vez ingresada la postulación, la empresa distribuidora de tu comuna dispone de un plazo legal máximo de 48 horas para confirmar la incorporación del hogar al registro.

Canales de emergencia directa ante un corte de luz

Si tu sector sufre una interrupción de suministro y ya cuentas con el registro aprobado, debes comunicarte de inmediato con los fonos de asistencia prioritaria de tu respectiva compañía: