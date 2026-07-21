El rechazo o la reducción de días de una licencia médica es una de las situaciones más complejas para un trabajador en Chile, ya que no solo afecta el reposo indicado por el profesional de la salud, sino que impacta directamente en el pago del Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL).

Tanto Fonasa como las Isapres tienen la facultad de modificar o rechazar una licencia si consideran que no hay justificación médica suficiente. Sin embargo, la normativa legal otorga a los afiliados el derecho a apelar para exigir el pago correspondiente.

A continuación, la ruta paso a paso y los plazos clave para revertir esta decisión.

Paso 1: Identifica tu sistema de salud (Fonasa o Isapre)

El camino para reclamar varía según la previsión de salud:

Si eres cotizante de Fonasa: La resolución inicial del rechazo o reducción la emite la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) . Si la COMPIN rechaza o reduce tus días, debes acudir directamente en apelación ante la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) .

Si eres cotizante de Isapre: Si la Isapre reduce o rechaza tu licencia médica, la primera instancia de apelación no es la Isapre, sino la COMPIN correspondiente a tu domicilio laboral o al del emisor. Si la COMPIN vuelve a fallar en tu contra, recién ahí puedes escalar el caso a la SUSESO.

¿Cuánto tiempo tengo para apelar?

El factor tiempo es crucial. Por regla general, dispones de un plazo de 15 días hábiles (contados de lunes a viernes, excluyendo festivos) desde la notificación de la resolución para presentar tu recurso de reposición o reclamo. Si dejas pasar este plazo, la resolución quedará firme y perderás la opción de reclamar el pago de esos días.

¿Qué documentos necesitas para que aprueben tu apelación?

El principal motivo por el que se rechaza una apelación es la falta de antecedentes médicos que justifiquen el reposo. Para aumentar las probabilidades de un fallo favorable, debes adjuntar:

Copia de la resolución de rechazo o reducción emitida por la Isapre o la COMPIN. Informe médico complementario: Un documento elaborado por tu médico tratante donde detalle el diagnóstico, la evolución del cuadro de salud, la necesidad del reposo y las razones técnicas por las que los días otorgados son indispensables. Exámenes y fichas clínicas: Certificados, exámenes de laboratorio, radiografías o informes psicológicos/psiquiátricos que respalden el diagnóstico. Comprobante de tramitación de la licencia médica.

¿Cómo se realiza el trámite?

La apelación ante la SUSESO se puede realizar de forma 100% online a través de su sitio web oficial ( www.suseso.cl ) ingresando con ClaveÚnica. En el portal deberás adjuntar los documentos digitalizados y completar el formulario de reclamo.

En caso de que la SUSESO acoja favorablemente tu apelación, la entidad emisora (Isapre o COMPIN/Fonasa) estará obligada a autorizar la licencia médica y a gestionar el pago retroactivo del subsidio por los días que habían sido recortados o rechazados.