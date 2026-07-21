Publicidad
Si vas a la costa este martes o miércoles, hay horarios donde el mar será peligroso DATOS ÚTILES Cedido

Si vas a la costa este martes o miércoles, hay horarios donde el mar será peligroso

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La Armada activó alerta por fuerte oleaje provocado por el sistema frontal en el centro del país. Revisa las horas del día en que se concentrará el mayor riesgo en las playas.

El Mostrador Fuente Preferida

Un nuevo aviso de marejadas emitió el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso producto del paso de un intenso sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país. El fenómeno generará un fuerte oleaje de dirección noroeste que impactará directamente el borde costero.

El aviso rige desde las primeras horas del martes 21 de julio y se extenderá hasta el miércoles 22 de julio.

También te puede interesar:
Si tienes a cargo un menor con discapacidad, podrías recibir $125 mil al mes sin que te avisen
Si tienes a cargo un menor con discapacidad, podrías recibir $125 mil al mes sin que te avisen
El eclipse solar más largo del siglo durará 6 minutos: la forma en que puedes verlo tú
El eclipse solar más largo del siglo durará 6 minutos: la forma en que puedes verlo tú

¿Qué zonas abarca el aviso?

El evento afectará el tramo comprendido entre Huasco (Región de Atacama) y el Golfo de Arauco (Región del Biobío), e incluye de lleno a los principales balnearios de la Región de Valparaíso y la Región del O’Higgins.

Horarios pico: cuando el mar alcanza mayor fuerza

De acuerdo con la Autoridad Marítima, el mayor impacto en las costas se registrará durante las horas de alta marea (pleamar). Los rangos críticos en que se pide extremar las precauciones son:

  • Madrugada / Mañana: Entre las 03:00 y las 05:00 horas.

  • Tarde: Entre las 15:00 y las 17:00 horas.

Durante estas ventanas de tiempo, la Armada solicita a la población evitar el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar ni realizar actividades náuticas sin la autorización correspondiente.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad