El Subsidio Eléctrico es un aporte fundamental para aliviar el gasto energético en las familias más vulnerables del país. La ayuda consiste en un descuento directo aplicado en las boletas de electricidad a clientes residenciales de tarifa regulada.

Para comprender el alcance real de la medida, es clave revisar los montos por tramo y cómo se reflejan mes a mes en la cuenta de la luz.

¿Cuáles son los montos exactos del Subsidio Eléctrico?

El beneficio se otorga de manera semestral y el total varía según la cantidad de integrantes que figuren en la ficha del Registro Social de Hogares (RSH):

1 integrante: $17.346 en total.

2 a 3 integrantes: $22.548 en total.

4 o más integrantes: $31.224 en total (monto máximo).

Ejemplo de cálculo en tu boleta: El aporte total no se aplica en un solo cobro, sino que se divide en 6 cuotas mensuales. Si en tu hogar viven cuatro personas y accedes al monto de $31.224, recibirás un descuento aproximado de $5.200 al mes en tu cuenta de electricidad. El descuento figura en el desglose como “Subsidio eléctrico Ley N°21.667”.

Requisitos y condiciones clave para acceder

Para contar con el beneficio, se deben verificar las siguientes condiciones:

Tramo del RSH: Pertenecer al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares. Cuentas al día: Estar al día en el pago de la cuenta de electricidad o mantener un convenio de pago vigente con la empresa distribuidora. Calidad de cliente: Ser cliente residencial, aplicable tanto para propietarios como para arrendatarios.

Caso especial: Personas electrodependientes

En los hogares donde resida una persona electrodependiente, no se exige pertenecer al tramo del 40% del RSH. Sin embargo, esta exención aplica exclusivamente si la persona se encuentra debidamente inscrita en el Registro de Pacientes Electrodependientes.

¿Se debe volver a postular?

Si ya recibiste el beneficio en el proceso anterior y mantienes las mismas condiciones socioeconómicas y de domicilio, no necesitas postular nuevamente, ya que la renovación opera de forma automática.

Dónde consultar y revisar el estado del beneficio

Las personas interesadas pueden verificar el estado de su solicitud o consultar dudas a través del sitio web oficial del Subsidio Eléctrico con ClaveÚnica.

Para atención presencial o telefónica, están disponibles los canales de ChileAtiende (vía call center 101) o la Ventanilla Única Social.