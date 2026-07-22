Es gratis y en el centro de Santiago: El panorama cultural imperdible para este mes
La Catedral Metropolitana y la UC abren sus puertas gratis los miércoles con charlas de historia y música en vivo a las 19:00 horas. Revisa las fechas confirmadas.
Un panorama cultural gratuito, accesible y en pleno corazón de la capital se tomará la Catedral Metropolitana de Santiago durante los próximos meses. Se trata del ciclo “Cultura Migrante: Música, Arquitectura e Historia”, una iniciativa conjunta entre el Instituto de Música UC y el Centro del Patrimonio Cultural UC que combina charlas históricas guiadas por académicos con conciertos de música sacra de primer nivel.
Las actividades se realizan un miércoles al mes a las 19:00 horas, cuentan con entrada liberada (por orden de llegada, sin inscripción previa) y buscan poner en valor la influencia de las distintas comunidades internacionales en el patrimonio histórico y musical de Chile.
Calendario de fechas y temáticas (19:00 hrs)
El ciclo contempla los siguientes encuentros en el templo de Plaza de Armas:
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Miércoles 15 de julio – Perú: Charla sobre la figura de Santiago Apóstol dictada por la historiadora Olaya Sanfuentes, acompañada del estreno de obras de los compositores peruanos Nilo Velarde y Bertrand Valenzuela.
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Miércoles 5 de agosto – Inglaterra: Conferencia del profesor Danilo Rodríguez sobre el valor histórico del órgano monumental Flight and Son, seguida de la interpretación de la obra El Hijo Pródigo de Benjamin Britten.
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Viernes 18 de septiembre – Chile: Estreno oficial del nuevo Himno a la Virgen del Carmen durante el tradicional Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias.
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Miércoles 7 de octubre – Alemania (Clausura): Conferencia del académico Fernando Guzmán y un concierto coral con piezas sacras de Bach, Buxtehude y Max Reger.
Datos prácticos para asistir
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Dónde: Catedral Metropolitana de Santiago (Plaza de Armas 498, Santiago Centro).
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Cómo llegar: Estación de Metro Plaza de Armas (Línea 3 y Línea 5).
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Horario: Todas las jornadas inician puntualmente a las 19:00 horas.
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Entrada: 100% gratuita. No se requiere reserva ni retiro de tickets, pero se recomienda llegar con 20 minutos de anticipación para asegurar asiento.