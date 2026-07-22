Mineduc suspende clases este miércoles 22 de julio en 19 comunas: revisa si está la tuya
El Ministerio de Educación confirmó que la medida preventiva regirá para colegios y jardines infantiles de las regiones de Atacama y Coquimbo debido al sistema frontal. Consulta la lista completa.
La medida rige para la Región de Coquimbo en su totalidad y la Provincia del Huasco en Atacama a raíz de las severas afectaciones provocadas por el sistema frontal.
El Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó la suspensión preventiva de clases para este miércoles 22 de julio en un total de 19 comunas del norte chico del país, debido a los estragos, anegamientos y cortes de conectividad dejados por el reciente sistema frontal.
La medida abarca a los establecimientos de educación parvularia, básica y media, tanto de carácter público, SLEP, particulares subvencionados y particulares pagados.
Comunas sin clases este miércoles 22 de julio
Región de Atacama (Provincia del Huasco):
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Vallenar
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Freirina
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Huasco
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Alto del Carmen
Región de Coquimbo (Todas sus comunas):
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La Serena, Coquimbo, Andacollo y La Higuera (Provincia de Elqui)
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Ovalle, Combarbalá, Monte Patria, Punitaqui y Río Hurtado (Provincia de Limarí)
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Illapel, Canela, Los Vilos y Salamanca (Provincia de Choapa)
¿Qué pasa con la alimentación JUNAEB y Educación Superior?
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Alimentación escolar: Se dispondrá de turnos éticos en los establecimientos educacionales para garantizar la entrega de raciones alimenticias a los estudiantes beneficiarios de JUNAEB.
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Jardines Infantiles: La medida incluye a salas cuna y jardines de las redes Junji, Integra y vía transferencia de fondos (VTF).
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Universidades e Institutos: Las instituciones de educación superior cuentan con autonomía, por lo que cada casa de estudios informará la suspensión o reprogramación de sus actividades académicas a través de sus canales oficiales.